Женщина отомстила ресторану за сорванный юбилей свекрови

Пользовательница Reddit под ником Diylion рассказала, как с помощью негативных отзывов оригинально отомстила ресторану за сорванный юбилей свекрови. В комментариях многие пользователи встали на ее сторону.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что заранее забронировала место в новом дорогом ресторане на группу из 10 человек, чтобы отметить 60-летие свекрови и 64-летие свекра. В день праздника они прибыли на место за два часа. В ресторане не смогли принять компанию раньше, поэтому гости отдохнули там же в винодельне, пока ждали назначенное время.

Видео дня

Однако когда подошло время бронирования, хостес сообщила компании рассказчицы, что из-за дождя и из-за того, что забронированный ими стол был на улице, их не смогут обслужить. Diylion в ответ заявила, что их не предупреждали о том, что стол находится на улице. Она также попыталась решить ситуацию и уточнила, смогут ли рассадить их компанию между столами, но получила отказ.

«Мне говорили, что ресторан ничего не может сделать и что это не их вина, поскольку они "не могут контролировать погоду"», — добавила рассказчица.

Гостям пришлось уйти, место в другом ресторане найти не удалось. Diylion, по ее словам, пришлось самостоятельно приготовить ужин на компанию из 10 человек.

Позднее автор истории спросила у менеджера ресторана по электронной почте, как заведение могло бы компенсировать их негативный опыт. Она не получила ответ в течение недели, после чего создала десять учетных записей в сервисе Gmail и от каждого из гостей оставила этому ресторану по отрицательному отзыву с одной звездой. Отзывы призывали не бронировать столики в этом ресторане на большую компанию и подробно описывали произошедшее. В итоге ресторан потерял две звезды в рейтинге Google.

Через несколько дней после этого представитель ресторана связался с женщиной и предложил компенсацию в виде ужина для всей компании, если отзывы будут удалены. Однако рассказчица ответила отказом.