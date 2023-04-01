День Грязной Дарьи: что нельзя делать 1 апреля

Православные верующие 1 апреля вспоминают христианских святых Хрисанфа и Дарию Римских, живших в III веке.

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В народе этот праздник прозвали днем Грязной Дарьи по причине того, что в это время снег начинал активно таять, а вешние воды растекались по всем дворам и улицам, разводя грязь.

Одинокие девушки в этот день старались не оглядываться, веря, что это может отвернуть от них счастливую судьбу.

В такой день все старались выглядеть опрятно, ни при каких обстоятельствах не запачкать одежду. Согласно поверьям, на Грязную Дарью по чистоте одежды можно было определить, светлые душа и помыслы у человека или нет.

В этот день запрещалось Распространять негатив, ссориться, сквернословить, осуждать кого-то за спиной и ругать, чтобы не навлечь на себя беды, которые будут преследовать весь год.

Женщинам особенно важно было 1 апреля не завидовать и не распространят слухи, чтобы не отвести от себя счастье. Лучше заняться уборкой и стиркой.

Надевать грязные старые вещи.

Планировать и начинать большие дела – они не увенчаются успехом.

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