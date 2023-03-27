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Мужчина вырос на 45 сантиметров после операции на мозге

Мужчине удалили опухоль в мозге, и он стал выше на 45 сантиметров. По данным Birmingham Live, новообразование блокировало части головного мозга, которые отвечают за рост.

Мужчина вырос на 45 сантиметров после операции на мозге
© Pxhere

Рост австралийца Джейми Конноли в подростковом возрасте долго был маленьким — 125 сантиметров. Он всегда считал, что это из-за того, что пубертат наступил поздно. Но после внезапного приступа эпилепсии в 16 лет, выяснилось, в мозгу Конноли развивалась опухоль, которая тормозила развитие и рост.

Подростку удалили опухоль во время хирургического вмешательства, и он за несколько месяцев вырос почти на полметра. Позже он перенес еще три операции, и сейчас, в 35 лет, его рост 170 сантиметров.

Мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

В мозгу мужчины до сих пор сохраняется маленькая часть опухоли, но отрицательно сказывается только на зрении. Кроме этого, Конноли живет полноценно и работает помощником психолога. Если бы опухоль удалили полностью, его могло парализовать.

Ранее мужчина промыл нос водой из-под крана и умер от амебы, поедающей мозг.

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