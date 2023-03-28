6 сложных загадок народов мира на проверку смекалки

У каждого народа мира есть свои любопытные загадки, которые под силу отгадать отнюдь не всем. Проверьте свои силы, удастся ли вам разгадать хотя бы несколько из них. Подробнее – в материале "Рамблера".
Матери три месяца, а сын по базару ходит.
Ночью милое дитя, утром постылое.
Под землей — курица с цыплятами.
Старик по улице идет, кусок мяса на голове несет и все время кричит — хвастается.
Лиса попала в белые скалы; скалы отпускают, а лиса не идет.
Один человек топчет ногами семьи вождей и богов.
Огурец, ночной горшок, картофель, петух, мясо застряло в зубах, муха.