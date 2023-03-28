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1 час назад

6 сложных загадок народов мира на проверку смекалки

Мира Маркина

У каждого народа мира есть свои любопытные загадки, которые под силу отгадать отнюдь не всем. Проверьте свои силы, удастся ли вам разгадать хотя бы несколько из них. Подробнее – в материале "Рамблера".

6 сложных загадок народов мира на проверку смекалки
Фото: UnsplashUnsplash

Армянская

Матери три месяца, а сын по базару ходит.

Японская

Ночью милое дитя, утром постылое.

Турецкая

Под землей — курица с цыплятами.

Филиппинская

Старик по улице идет, кусок мяса на голове несет и все время кричит — хвастается.

Монгольская

Лиса попала в белые скалы; скалы отпускают, а лиса не идет.

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Самоанская

Один человек топчет ногами семьи вождей и богов.

Ответы

Огурец, ночной горшок, картофель, петух, мясо застряло в зубах, муха.

Истории,Стив Джобс,
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