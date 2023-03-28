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1 час назад

Как обнаженная женщина спасла целый народ от непомерной дани

Мира Маркина

Эта история отсылает нас ко временам, когда английский граф Леофрик брал дань с жителей вассального города Ковентри. А расскажет ее «Рамблер».

Как обнаженная женщина спасла целый народ от непомерной дани
Фото: PicrylPicryl

Вассальный город Ковентри граф обложил непомерными налогами. Люди отдавали последнее, но не нарушали соглашения.

У графа была жена. Она видела, что налог люди платили с трудом. Ей стало жаль жителей Ковентри. Леди Годива принялась просить мужа брать с горожан меньше денег.

Однажды на одном из пиров, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал Годиве снизить налоги. Но только в том случае, если она обнаженной проедет верхом на лошади по улицам Ковентри. То ли Леофрик действительно был слишком пьян, то ли уверен, что на это условие Годива не пойдет. Но он ошибся.

Леди Годива сняла с себя одежду и забралась на коня. Жители города, которые очень любили графиню и уважали, в назначенный день закрыли ставни и двери своих домов, никто случайно не вышел на улицу и не смутил женщину своим похотливым взглядом.

Есть, кстати, популярная картина, в сюжете которой отобразилась эта легенда.

Сdn.creazilla.com

Лишь один житель города решил нарушить уговор и взглянул из окна на голую всадницу. Согласно легенде, он в тот же миг ослеп.

Так Леди Годива исполнила волю супруга и при этом проехала по городу незамеченной. Графа поразила самоотверженность женщины. Он сдержал слово и снизил налоги.

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