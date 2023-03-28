Россиянка вышла из комы и узнала, что родила

Дарья Елагина из Кемерова пришла в себя после комы и узнала, что в время сна родила ребенка. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

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По данным источника, Елагина два года назад заболела коронавирусом, находясь на седьмом месяце беременности. Неделю она не обращала внимания на симптомы, но самочувствие резко ухудшилось и женщина попала в реанимацию.

В больнице Дарью погрузили в медикаментозный сон, поскольку ковид поразил легкие почти на 100 процентов. Когда состояние Елагиной стало возвращаться к стабильному, ее вывели из комы. Тогда же россиянка узнала, что ей успели сделать кесарево сечение и у нее есть дочь.

Дарья Елагина пережила сепсис, инсульт и атрофию мышц, поэтому до сих пор восстанавливается после болезни. Ее дочка чувствует себя хорошо.