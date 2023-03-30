ЗИЛ «Чебурашка»: зачем в СССР создали «правительственный» грузовик

Каждый житель нашей страны, заставший времена Советского Союза, наверняка помнит знаменитое семейство грузовиков ЗИЛ, выполнявших самые различные хозяйственные функции. А некоторые, возможно, иногда встречали на улицах Москвы и непривычные для глаза рядового обывателя грузовики этой знаменитой автомобильной марки, отличавшиеся низкой посадкой и более широким кузовом. Автолюбители тогда терялись в догадках, для каких же грузов предназначена такая странная машина. За внешний вид в народе ее окрестили «чебурашкой».

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Городская легенда

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С первых же дней своего появления на улицах столицы в 60-х годах прошлого века правительственный ЗИЛ превратился в городскую легенду. По Москве поползли слухи, что необычный автомобиль был создан для перевоза секретных грузов по правительственным подземным трассам, протянувшимся под Москвой. Не менее популярной версией стало предположение, что «чебурашка» - на самом деле закамуфлированный броневик для перевозки элитных частей спецназа. Догадка родилась из-за того, что грузовик имел крытый верх и откидывающиеся борта, удобные для быстрой посадки и высадки людей. Особое удивление вызывала способность передвижения секретного правительственного ЗИЛа на огромных для грузовика скоростях. У автолюбителей глаза на лоб лезли, когда тяжелая машина проносилась мимо них со скоростью движения, существенно превышающей 100 км/ч.

Однако в реальности, несмотря на многочисленные слухи и фантастические версии относительно предназначения необычного грузовика, оказалось, что это всего лишь бензовоз, хотя и люксовый.

Автозаправщик для элиты

История возникновения «чебурашки» своими корнями уходит во времена появления в СССР тяжелых правительственных лимузинов. Первыми из них, как известно, стали мощные и элегантные ЗИС-110. Качество данных автомобилей было отменным, проблема заключалась лишь в том, что они ездили на бензине марки А-72, тогда как практически весь остальной автотранспорт страны заправлялся более простым топливом марки А-66. Элитный и дорогой А-72 и в центре Москвы достать-то было трудно, что же говорить о периферийных городах, куда по работе периодически выезжали высшие руководители страны.

Для решения этой задачи и был разработан «чебурашка». Он должен был, груженный цистернами с дефицитным горючим, сопровождать ЗИСы сначала во время их испытаний, а затем при ежедневной эксплуатации. Поскольку правительственному грузовику нужно было поспевать за шустрыми лимузинами, «чебурашку» сконструировали так, чтобы он мог развивать скорость до 140 км/ч. При этом, по большому счету, ЗИЛом данный автомобиль назывался достаточно условно. Дело в том, что за его основу был взят ходовой механизм ЗИС-115, на который была «надета» кабина ЗИЛа-157 со специально изготовленным деревянным кузовом.

В дальнейшем правительственный автозаправщик постоянно эволюционировал. В 1980 году его двигатель усилили до 300 лошадиных сил, а также установили кабину от военного ЗИЛа-131. С этого момента грузовик разгонялся до 170 км/ч – невиданная для грузовиков данного тоннажа скорость. В то же время необходимо отметить, что, несмотря на свое предназначение, все модели автозаправщика не были серийными, собирались индивидуально и обладали люксовым салоном в соответствии с высоким статусом правительственной машины.