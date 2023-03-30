Юноша перебирал вещи у бабушки и раскрыл семейную тайну

На форуме Reddit 21-летний пользователь с ником This_Friend_7890 рассказал, как случайно раскрыл секрет близких, которые они скрывали от него всю его жизнь. Юноша сделал это, перебирая вещи в доме своей бабушки.

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Когда автору публикации было 18, он нашел фотоснимки и документы, которые раскрыли правду о его происхождении. Хотя герой истории рос в полной семье, фактически его воспитывали отчим и биологическая мать. Оказалось, что, когда она была беременна, кровного отца ребенка не стало. Встретив другого мужчину, женщина вышла за него замуж. Она решила никогда не рассказывать сыну о настоящем отце, чтобы мальчик не относился к ее новому избраннику как к отчиму. С родственниками биологического отца ребенка все отношения разорвали.

Юноша сообщил о том, что знает семейную тайну отчиму и матери. Но те лишь посоветовали ему забыть о покойном отце и не искать родственников с его стороны. Это поссорило членов семьи. Герой истории все же решил искать биологических родственников со стороны отца. С ними ему удалось сблизиться.

Отношения с матерью и отчимом автор поста также наладил, хотя те заявили, что не хотят сближаться с семьей биологического отца юноши и видеть их на свадьбе парня. Но герой истории отметил: он готов идти наперекор их мнению, ведь никто не может решать, как ему поступать со своей жизнью.