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1 час назад

Что нельзя делать 30 марта в день Алексея Теплого

Мира Маркина

30 марта православная церковь вспоминает святого Алексия, человека Божия.

Что нельзя делать 30 марта в день Алексея Теплого
Фото: UnsplashUnsplash

В народном календаре этот день известен как день Алексея Теплого, поскольку связан с потеплением и таянием снега.

О том, чем обязательно стоит заняться в этот день, а какие дела следует отложить, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 30 марта

  • Не стоит в этот день начинать новые дела и планировать важные встречи: удачи в начинаниях не будет.
  • С отправлением в путешествие тоже следует повременить, поскольку они будут связаны с трудностями и в итоге приведут к проблемам.
  • Нельзя в этот день давать деньги в долг, а также делиться выпечкой, наши предки считали, что это привлечет в дом болезни. А если в доме есть маленькие дети, с подаянием можно отдать чужакам и их счастье.
  • Тратить воду в этот день считалось неправильным, согласно поверьям, это могло привести к несчастьям. Поэтому затевать стирку не стоит.

Что можно делать 30 марта

  • В этот день наши предки плели сети и отправлялись на рыбалку: считалось, что тогда весь год улов хорошим будет.
  • Охота, кстати, тоже обещает быть удачной.
  • Запомнить сон: он сбудется в течение месяца.
  • Помогать нищим и обездоленным: так можно привлечь удачу и здоровье.

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Народные приметы 30 марта

  • По этому дню судили о погоде на всю весну: если в день Алексея тепло, значит, и весна такой будет.
  • Найти деньги в этот день — к большой прибыли.
  • Если на орешнике появились сережки, значит, зима ушла и заморозков больше не будет.
  • Появилось много ручьев — год обещает быть урожайным.
  • Прилет журавлей в этот день означал приход тепла.
  • Если скворцы не торопятся прилетать, следует ждать ненастья.
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