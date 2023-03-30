Что нельзя делать 30 марта в день Алексея Теплого

30 марта православная церковь вспоминает святого Алексия, человека Божия.
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В народном календаре этот день известен как день Алексея Теплого, поскольку связан с потеплением и таянием снега.
О том, чем обязательно стоит заняться в этот день, а какие дела следует отложить, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 30 марта
- Не стоит в этот день начинать новые дела и планировать важные встречи: удачи в начинаниях не будет.
- С отправлением в путешествие тоже следует повременить, поскольку они будут связаны с трудностями и в итоге приведут к проблемам.
- Нельзя в этот день давать деньги в долг, а также делиться выпечкой, наши предки считали, что это привлечет в дом болезни. А если в доме есть маленькие дети, с подаянием можно отдать чужакам и их счастье.
- Тратить воду в этот день считалось неправильным, согласно поверьям, это могло привести к несчастьям. Поэтому затевать стирку не стоит.
Что можно делать 30 марта
- В этот день наши предки плели сети и отправлялись на рыбалку: считалось, что тогда весь год улов хорошим будет.
- Охота, кстати, тоже обещает быть удачной.
- Запомнить сон: он сбудется в течение месяца.
- Помогать нищим и обездоленным: так можно привлечь удачу и здоровье.
Народные приметы 30 марта
- По этому дню судили о погоде на всю весну: если в день Алексея тепло, значит, и весна такой будет.
- Найти деньги в этот день — к большой прибыли.
- Если на орешнике появились сережки, значит, зима ушла и заморозков больше не будет.
- Появилось много ручьев — год обещает быть урожайным.
- Прилет журавлей в этот день означал приход тепла.
- Если скворцы не торопятся прилетать, следует ждать ненастья.