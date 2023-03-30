Почему роман Агаты Кристи был опубликован лишь через 30 лет

Романы Агаты Кристи невероятно популярны и издаются огромными тиражами во всем мире. Кажется, нет ни одного человека, которому не было бы известно имя главного героя ее произведений — Эркюля Пуаро.
Но мало кому известно, что первый роман про знаменитого сыщика четыре года не решалось публиковать ни одно издание, а произведение «Занавес» и вовсе увидело свет лишь через 30 лет после написания. О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».
Свой первый роман, в котором появился Эркюль Пуаро, Агата Кристи написала на спор. Ее сестра предложила Агате, которая, будучи подростком, писала лишь небольшие рассказы, создать более объемное произведение.
Писательница вызов приняла и написала детектив «Загадочное происшествие в Стайлзе». Правда, издатели не торопились публиковать роман начинающей писательницы: он четыре года пролежал в столе. Лишь в 1920 году читатели смогли, наконец, познакомиться с Эркюлем Пуаро.
Роман «Занавес» постигла еще более интересная участь. Произведение, в котором знаменитый сыщик погибает, Агата Кристи написала еще в начале сороковых годов XX века. Писательница боялась, что не переживет войну и не успеет завершить серию романов о своем знаменитом герое. Роман пролежал в банковской ячейке до 1975 года и был издан всего за год до смерти самой Агаты Кристи.