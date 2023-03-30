Как провернули самую крупную финансовую аферу 90-х

Общая сумма, полученная по поддельным платёжным документам — авизо, в 90-х годах в Чечне, до сих пор неизвестна. Только по приблизительным подсчётам, «дельцы» могли «наварить» на таких операциях около 4 триллионов рублей. Да, этой финансовой махинации наверняка завидовал бы сам Сергей Мавроди.

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Аферисты действовали следующим образом. Сначала находили банковского работника, который был бы готов вступить в преступный сговор. От него требовалось напечатать платёжный документ — кредитовое авизо, который потом направлялся в Центробанк или в некоторые другие финансовые организации. В ответ на счёт юридического лица, направлявшего авизо, зачислялась запрашиваемая сумма.

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Данная схема была рабочей. Существуют данные, согласно которым чеченские мошенники благодаря такой деятельности оперировали огромными суммами. Наличные деньги доставляли в Грозный грузовиками, пассажирскими лайнерами и скорыми поездами.

Мошенники с незаполненными бланками авизо также были частыми гостями на столичных предприятиях. Кавказцы предлагали сотрудникам за определённую долю предоставить им возможность воспользоваться банковским счётом фирмы. На него позже переводилась довольно внушительная безналичная сумма. Кредитора пытались ввести в заблуждение, выбирая в качестве «сотрудников» организации, которые были в состоянии позволить себе «ворочить» большим объёмом наличных денег.

Когда же афера была раскрыта, то возбудили более тысячи уголовных дел. Деятельность чеченских сепаратистов вскрыла недостатки российской банковской системы. Стало понятно — сколько злоумышленников не наказывай, они будут продолжать «трудиться» в том же духе (ну или им на смену придут другие). Тогда решили добавить авизо несколько степеней защиты. Так, платёжный документ получил специальные криптографические шифраторы. Кроме того, была начата работа над совершенствованием системы обмена информацией между расчётно-кассовыми центрами. Спустя ещё некоторое время разработчики представили новое программное обеспечение, существенно ускорившее обработку этих кредитных документов.