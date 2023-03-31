У тираннозавров были губы

Ученые доказали, что у динозавров-теропод (в том числе и тираннозавра) были тонкие чешуйчатые губы, как у современных ящериц. К такому выводу палеонтологи пришли, проанализировав черепа современных рептилий с губами и без и сравнив их с останками динозавров. Результаты работы позволяют лучше понять, как выглядели тероподы. Исследование опубликовано в журнале Science.

Фото: InScience InScience

Массовая культура приучила нас, что у хищных тероподов зубы всегда были обнажены. Например, так кинематографисты изобразили тираннозавра в фильмах серии «Парк Юрского периода». Отчасти такое изображение обосновывалось представлениями о том, что зубы хищных динозавров были слишком большими. При этом многие современные рептилии выглядят не так. У ящериц, например, есть чешуйчатые губы, которые закрывают рот и прячут зубы.

Видео дня

Поэтому палеонтологи засомневались, что у динозавров отсутствовали губы и что их зубы все время оставались на виду. Авторы нового исследования изучили структуру зубов, характер износа и морфологию челюстей губатых и безгубых современных рептилий. Эти данные ученые сопоставили с останками теропод. Оказалось, что анатомия рта хищных двуногих динозавров больше напоминает ящериц (у которых есть губы), чем крокодилов (у которых губ нет). Например, соотношение «размер зубов/размер черепа» у тероподов и ящериц оказалось примерно одинаковым. Также у хищных динозавров и ящериц схожим образом расположены маленькие отверстия вокруг челюстей, которые соединяли нервами и снабжали кровью десны и ткани вокруг рта. Компьютерное моделирование же показало, что если бы у тероподов не было губ, то при закрывании рта они повреждали бы кости черепа и суставы. Поэтому ученые пришли к выводу, что у тероподов были тонкие чешуйчатые губы, которые закрывали зубы.

Современные млекопитающие, в том числе и человек, способны активно двигать губами. Мы можем их сжимать, раздвигать, выпячивать и совершать самые разнообразные движения. Большинство рептилий же двигать губами не умеет. Поэтому, вероятно, у тероподов губы также были ограничены в движениях.

«Удивительно, насколько зубы тероподов похожи на зубы варанов. У этих рептилий — от крошечного карликового варана до комодского дракона — зубы функционируют примерно одинаково. Таким образом, варанов можно сравнивать с вымершими животными, такими как динозавры-тероподы, на основании сходства функций, даже если они не являются близкими родственниками», — рассказал Дерек Ларсон из Королевского музея Британской Колумбии.

Ученые отмечают, что наличие губ логично с точки зрения эволюции. Если бы зубы тероподов оставались постоянно открытыми, то они чаще бы повреждались. Кроме того, это вело бы к постоянному пересыханию рта.