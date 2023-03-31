Кириллов день: что нельзя делать 31 марта

Православные люди 31 марта вспоминают архиепископа Кирилла Иерусалимского, который принял монашеский постриг, достигнув совершеннолетия, затем был посвящен в сан пресвитера, а позже стал архиепископом в Иерусалиме.

© Unsplash

В народе этот день часто называли Кирилл-Дери полоз, поскольку к этой дате снег на полях и дорогах уже основательно подтаивал, на поверхности образовывался наст, который легко царапал полозья саней.

Видео дня

С Кирилловым днем связано много поверий и запретов. О некоторых из них, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 31 марта

В Кириллов день, собравшись за столом во время трапезы, нельзя обсуждать чужие ошибки и неудачи. В противном случае они начнут преследовать вас самих.

Надевать чужие вещи тоже не стоит: можно забрать себе груз чужих забот. По этой же причине нельзя сегодня и есть из чужой посуды.

С приемом гостей также следует повременить: согласно поверьям, они могут унести с собой из дома благополучие и здоровье.

Нельзя стричь ногти и волосы, иначе в жизнь придут серьезные проблемы.

Необдуманные покупки совершать сегодня не стоит: радости от них не будет.

Давать и брать в долг деньги в Кириллов день — верный способ навлечь на себя проблемы с финансами.

Что можно делать 31 марта

Наши предки особенно обращали внимание на всякого рода предсказания в Кириллов день. Они, действительно, оказывались пророческими.

Стоит запомнить сон: он может оказаться вещим.

Расплачиваясь в этот день в магазине, надо отдавать деньги правой рукой, а сдачу брать левой. Если, конечно, вы предпочитаете расплачиваться наличными деньгами. Согласно поверьям, так можно привлечь финансовое благополучие. С картой, увы, этот «фокус» не работает.

Наши предки в этот день старались по возможности никуда не выходить из дома, поскольку верили, что в Кириллов день разгуливается нечисть. Если есть желание и возможность, последуйте их примеру.

Народные приметы 31 марта