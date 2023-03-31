Почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Молодые оказались более склонны «переосмысливать историю» и даже «переписывать» ее. 90% населения считают, что интересуются историей своей страны, но мужчин среди «интересующихся» все же больше, чем женщин… Все это забавно, но вполне предсказуемо. Более интересной показалась мне часть о «машине времени». Куда бы хотели отправиться россияне, в какой век?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как ни странно, подавляющее большинство, аж 29%, хотело бы посетить ХХ век! То есть совсем недавнее прошлое. Время, где мороженое в стаканчике по девятнадцать копеек, а по двадцать — с кремовой розочкой. Где бабушка и дед спешат на танцплощадку. Где машин еще мало, но они есть.

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Короче, все как в прекрасном фильме «Назад в будущее». В нем три части: самая лучшая, первая, где Марти (главный герой) попадает в относительно недавнее прошлое, где его родители еще совсем молодые. Вторая часть — Марти со своей девушкой оказываются в будущем, там у их детей большие проблемы, и разрешить их можно только вновь переместившись в прошлое. Ну и третья часть, наиболее неудачная — путешествие в давние времена, на Дикий Запад.

В «историческом» опросе ВЦИОМа — тенденции те же. Во времена царя Гороха отправиться бы хотели всего лишь 6% опрошенных. И то верно, на что там смотреть? Еще, не дай бог, Иван Грозный на кол посадит. Посетить XIX и XVIII века хотели бы 16 и 12% соответственно — балы, красавицы, лакеи, юнкера и хруст французской булки. Все же мы слишком ценим бытовой комфорт, ванну, мягкую туалетную бумагу, бальзам для волос — и оторваться от всех этих благ цивилизации не хотим даже в своих фантазиях.

Куда более странно то, что в будущее поехать не хотел бы практически никто! А ведь, казалось бы, это так интересно: посмотреть на то, как будут жить потомки. Потому что о прошлом мы худо-бедно знаем, а тут — абсолютно чистый лист. Как будут выглядеть люди, их одежда, дома, еда… Но нет. Неинтересно! По правде сказать, я тоже не хотела бы оказаться в будущем.