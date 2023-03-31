Теплые традиции: что нужно делать в праздник Пасхи

Светлый праздник Пасхи в России празднуют миллионы людей, а традиции передаются из поколения в поколение. Иногда они видоизменяются. Хотите отпраздновать Пасху правильно? Вспомните, что можно и нельзя делать в этот день.

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Пасхальное приветствие

Верующие точно знают, что в день светлого праздника всех близких и знакомых, да и просто прохожих стоит приветствовать словами: «Христос Воскресе!». На это обычно отвечают «Воистину Воскресе!»

Это традиционное поздравление, которого достаточно. Кстати, приветствие остается актуальным не только в воскресенье, а на протяжении всей недели после него.

До Пасхи

Пасхальные традиции распространяются не только на праздничный день, но и на весь месяц перед ним. Конечно, многие знают о продолжительном Великом посте, который длится около 40 дней и предшествует большому торжеству.

В четверг перед праздничным воскресеньем принято наводить порядок в доме, мыться, стричься, печь куличи и красить яйца. За это день получил название Чистый четверг. Уделите время генеральной уборке, в чистой квартире будет приятно встречать праздник.

В пятницу завершается Великий пост: это день скорби, важно ни с кем не ссориться и не ругаться, обнять близких и быть спокойным.

Субботу отводят для подготовки к празднику. Уже в этот день надевают праздничную одежду, отправляются в церковь, чтобы освятить куличи и яйца, готовятся к торжеству.

Что нужно делать в Пасху Важно в праздник заниматься благотворительностью: считается, что помогать нуждающимся в этот день — значит, избавиться от бедности на весь год.

Часто во дворе церкви в Пасху вынося колокол: считается, что ударить в него нужно, чтобы привлечь удачу и счастье.

Обязательно приглашайте гостей и угощайте всех соседей пасхальными кушаниями, чем больше людей за праздничным столом, тем дольше будут жить хозяева.

Важно разделить кулич с членами семьи, чтобы оставаться здоровым и счастливым.

Не ссорьтесь, благодарите друг друга, будьте радостными.