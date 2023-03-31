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Теплые традиции: что нужно делать в праздник Пасхи

Светлый праздник Пасхи в России празднуют миллионы людей, а традиции передаются из поколения в поколение. Иногда они видоизменяются. Хотите отпраздновать Пасху правильно? Вспомните, что можно и нельзя делать в этот день.

Теплые традиции: что нужно делать в праздник Пасхи
© WomanHit.ru

Пасхальное приветствие

Верующие точно знают, что в день светлого праздника всех близких и знакомых, да и просто прохожих стоит приветствовать словами: «Христос Воскресе!». На это обычно отвечают «Воистину Воскресе!»

Это традиционное поздравление, которого достаточно. Кстати, приветствие остается актуальным не только в воскресенье, а на протяжении всей недели после него.

До Пасхи

Пасхальные традиции распространяются не только на праздничный день, но и на весь месяц перед ним. Конечно, многие знают о продолжительном Великом посте, который длится около 40 дней и предшествует большому торжеству.

В четверг перед праздничным воскресеньем принято наводить порядок в доме, мыться, стричься, печь куличи и красить яйца. За это день получил название Чистый четверг. Уделите время генеральной уборке, в чистой квартире будет приятно встречать праздник.

В пятницу завершается Великий пост: это день скорби, важно ни с кем не ссориться и не ругаться, обнять близких и быть спокойным.

Субботу отводят для подготовки к празднику. Уже в этот день надевают праздничную одежду, отправляются в церковь, чтобы освятить куличи и яйца, готовятся к торжеству.

Что нужно делать в Пасху

  • Важно в праздник заниматься благотворительностью: считается, что помогать нуждающимся в этот день — значит, избавиться от бедности на весь год.
  • Часто во дворе церкви в Пасху вынося колокол: считается, что ударить в него нужно, чтобы привлечь удачу и счастье.
  • Обязательно приглашайте гостей и угощайте всех соседей пасхальными кушаниями, чем больше людей за праздничным столом, тем дольше будут жить хозяева.
  • Важно разделить кулич с членами семьи, чтобы оставаться здоровым и счастливым.
  • Не ссорьтесь, благодарите друг друга, будьте радостными.

Чего нельзя делать в Пасху

  • Вопреки традициям многих семей, в Пасху нельзя ходить на кладбище и поминать усопших
  • В праздник нельзя было заниматься тяжёлым трудом, потому что это большой грех, можно навлечь беду на себя и всю семью.
  • Нельзя в Пасху грустить и унывать, чтобы не провести в грусти весь год
  • Нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды, их отдавали птицам и животным.
  • Даже в праздник стоит помнить про умеренность и не предаваться излишествам.
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