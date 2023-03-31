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Пасхальные приметы: на что обратить внимание в Вербное воскресенье, чистый четверг и Пасху

С Пасхой, как и с любым праздником, у которого многовековая история, связано множество примет. Некоторые из них давно устарели, другие актуальны и по сей день.

Пасхальные приметы: на что обратить внимание в чистый четверг и Пасху
© WomanHit.ru
  • Считается, что, ударив в церковный колокол в Пасхальный день, можно осуществить самое заветное желание, если просить от всего сердца.
  • На окно в день Пасхи можно поставить свечу и чашечку с медом, вспомнить ушедших друзей и близких, чтобы и они порадовались Светлому дню
  • Как только в Пасхальное воскресенье начинали звонить колокола, люди крестились и трижды приговаривали: «Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь».
  • Говорят, что, если в воскресенье или в течение пасхальной недели покататься на качелях, это устранит все грехи.
  • Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой.
  • Отличная примета — встретить в Пасху рассвет солнца, это обеспечит удачей на весь год
  • Если ребенок родился в пасхальное воскресенье, то он станет известным, знаменитым человеком. Тот же, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем. Великие люди, которые могут даже изменить ход истории, рождаются не просто в Пасхальное воскресенье, а еще в полдень и в рубашке.
  • Чем быстрее после утренней церковной службы вы окажитесь дома и примитесь за трапезу, тем удачнее пройдет год
  • На Пасху советуют обмахнуть веточками вербы детскую комнату, так вы избавите малыша от болезни и поможете ему лучше спать
  • Наши прадеды обязательно крошили кусочек освященного кулича птицам, призывая таким образом удачу и богатство.
  • А для красоты и богатства пасхальным утром умойтесь холодной водой, которую набрали в Чистый четверг и положили в него серебряную ложечку или колечко.
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