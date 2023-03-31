Женщина выиграла больше ста миллионов рублей в казино и попала за решетку

Жительница Великобритании Трейси Стивенсон выиграла больше миллиона фунтов стерлингов (больше ста миллионов рублей), потратила все на азартные игры и попала за решетку. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стивенсон с юных лет полюбила бинго, затем пристрастилась к онлайн-казино. Первое время она старалась не терять головы и за неделю тратила не более 15 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей). Иногда ей везло, но выигрыши редко превышали 50 фунтов (около 5 тысяч рублей).

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В 2011 году женщине впервые достался крупный приз: игра принесла ей 220 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). После этого ее хобби превратилось в одержимость. Она надеялась на новый успех и тратила на азартные игры все свои деньги.

Позднее Стивенсон объясняла, что таким образом пыталась забыть о своих проблемах. Как раз в тот период ее брак начал рушиться, затем неожиданно скончалась лучшая подруга. «Мне казалось, что я веду две разные жизни», — вспоминала она.

Вскоре у Стивенсон закончились средства. Тогда она стала выписывать себе чеки от имени компании, в которой работала, постепенно увеличивая суммы. «Я чувствовала себя виноватой, но не могла остановиться», — признавалась женщина. Все похищенные деньги уходили на азартные игры.

В 2012 году Стивенсон выиграла 1,6 миллиона фунтов стерлингов (152 миллиона рублей). Она ухитрилась быстро проиграть богатство и продолжила воровать деньги у работодателя. За несколько лет женщина расхитила в общей сложности 1,7 миллиона фунтов стерлингов (около 170 миллионов рублей).

В конце концов ее замучила совесть, и в 2015 году она решила покончить с собой. Перед самоубийством Стивенсон написала письмо своей семье, где рассказала о содеянном, но затем передумала: по ее словам, она не хотела, чтобы родные испытывали чувство вины за ее смерть. Вместо этого британка во всем созналась мужу.

Супруг отнес письмо с признанием ее начальнику. Через два дня женщину арестовали и обвинили в мошенничестве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Стивенсон также обязали вернуть 786 тысяч фунтов стерлингов (около 76 миллионов рублей), в результате чего ее семья потеряла дом и имущество. За две недели до освобождения ее муж заявил, что хочет разорвать отношения.

«Когда я вышла из тюрьмы и вернулась в дом родителей, у меня случился нервный срыв», — говорит Стивенсон. В течение нескольких месяцев она не выходила из дома.