«Яичные битвы»: как отмечают Пасху в разных странах

Если с пасхальными традициями в России каждый из нас так или иначе знаком, о том, что происходит в этот день в других точках мира, мы практически не задумываемся. Нам стало интересно, насколько сильны различия празднования Пасхи в других культурах.

© WomanHit.ru

Греция

На Пасху греки отправляются в храм, впрочем, как и в России. Однако есть и серьезное различие, к примеру, в ночь на Пасху по всей стране гремят салюты. Большинство греческих семей собирается в тесном кругу, не приглашая друзей. На стол греки предпочитают подавать не только традиционные яйца, но и пасхальный суп. К слову, многие едят суп еще накануне праздника, тем самым завершая пост. Когда еда заканчивается, греки не отправляются отдыхать — настает время танцев, и здесь уже собираются не только близкие члены семьи, но и хорошие друзья семьи.

Болгария

В Болгарии Пасха является одним из важнейших поводов для сбора друзей и родных. Конечно, не обходится без окрашивания яиц, однако, после этого болгары устраивают ими битву. Когда настает время застолья, хозяева дома подают погачу (круглую несладкую выпечку). Чаще всего вместо горячих напитков болгары угощают дорогих гостей красным вином.

Франция