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Названо имя ответственного за появление в России Дня смеха

Об ответственности Петра I за появление Дня смеха рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Стало известно, что веселый праздник, отмечаемый 1 апреля, зародился после неудачной шутки царя. Сегодня традиции забавляться друг над другом исполняется 320 лет.

Названо имя ответственного за появление в России Дня смеха
© Мослента

1 апреля 1703 года москвичи услышали крики глашатаев, зазывавших их на «неслыханное представление». Не избалованным зрелищами горожанам стало интересно. Большими толпами они направились к выстроенным подмосткам, надеясь увидеть там нечто необычное.

«Но москвичи обманулись в своих ожиданиях: распахнулся занавес, и они увидели огромное полотно с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» И более ничего. Стало быть, людей просто одурачили», — рассказал Бурт.

С тех пор эту дату называют Днем смеха или Днем дурака.

Ранее Бурт рассказал о крепости и закаленности столичных пассажиров.

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