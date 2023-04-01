«Трехкратное килевание»: самое страшное наказание на русском флоте

Решив сделать Россию морской державой, Петр I взял за образец Голландский и Британский Королевский флот. В 1720 году императором был создан «Морской устав», в котором были изложены обязанности моряков военного флота, а также предусмотрены наказания за провинности. Базировался он на «Статьях Крюйса» — сборнике правил, составленных русским адмиралом норвежского происхождения Корнелиусом Крюйсом. Правила, в свою очередь, во многом повторяли устав Голландского военного флота.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Российский «Морской устав» был достаточно мягок к матросам и офицерам и как таковой смертной казни не предусматривал (кроме наказания за одну провинность, о которой мы расскажем ниже). Зато другие весьма «интересные» виды наказаний, которые он содержал, вполне могли заменить казнь: килевание и купание с реи.

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Килевание предполагало протаскивание провинившегося под днищем корабля – с одного борта на другой. При этом, если тянули слишком медленно, наказуемый мог захлебнуться, а если быстро — мог получить серьезные ранения из-за ракушек, которые облепляли днище корабля.

Купание с реи выглядело следующим образом: провинившегося привязывали вверх ногами к канату, перекинутому через блок на рее, и резко опускали в воду, а потом поднимали. Процедуру также могли повторять несколько раз. Иногда до тех пор, пока шея наказуемого «случайно» не ломалась при ударе о воду или пока он не захлебывался.

Килеванием наказывали зачинщиков драки и матросов, трижды опоздавших к началу вахты. Более гуманное купание с реи назначалось для тех, кто уклонялся от авральных работ и участвовал в драке (но зачинщиком не был). Но самое суровое наказание ждало тех, кто в драке убивал товарища или причинял ему смертельное ранение.

Если верить книге А. А. Бочарова «Быт матросов военно-морского флота России в дальних походах середины XIX столетия», на флоте было лишь два преступления, которые карались смертью. Первое – своевольное оставление поста или сон во время вахты. За него назначалось трехкратное килевание, остаться в живых после которого было практически невозможно.