Как видят собаки: собачье зрение и его отличия от нашего

Вы когда-нибудь задумывались, как видят собаки? Мы расскажем вам об этом. Конечно, мы знаем, что для них обоняние имеет гораздо большее значение, чем зрение, но означает ли это, что они видят плохо или, по крайней мере, хуже людей? На каком расстоянии они могут видеть? И, кстати, могут ли они воспринимать цвета?

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Вопрос о том, как видят собаки, - это вопрос, который обычно оставляет нам много неизвестных и по поводу которого также существует тот или иной ложный миф (предварительный просмотр: собаки НЕ видят в черно-белом цвете, как принято говорить), но в этой статье мы развеем все ваши сомнения.

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Мы собираемся помочь вам понять, как собаки видят людей и в целом как они воспринимают мир, и чем их видение отличается от нашего. Правда в том, что на этот вопрос нет простого ответа. В целом, днем человеческое зрение может быть более точным, чем у собак, но собаки лучше видят в темноте и гораздо более чувствительны к движениям, чем мы (мы сейчас объясним почему).

Судя по положению глаз на голове, у собак поле зрения составляет 240º, в то время как у нас оно составляет всего 180º.Собаки видят в темноте лучше нас и очень легко обнаруживают движение. Но днем у них плохое зрение.

Зрение собак слегка нечеткое, особенно на больших и малых расстояниях. Они могут идентифицировать людей, животных и предметы на расстоянии примерно 6 метров (мы приближаемся к 25 метрам), но не могут различить их точные формы. Более крупные собаки обычно видят дальше, чем маленькие.

На коротких дистанциях собакам необходимо полагаться на обоняние. Как следствие, их обонятельная и слуховая память намного шире и точнее, чем визуальная.

Не все собаки обладают одинаковой остротой зрения: в то время как такие породы, как немецкая овчарка или ротвейлер, как правило, близоруки, есть и другие, такие как лабрадор-ретривер (собака, выведенная и отобранная для поиска добычи), которые видят на большее расстояние и с большей четкостью.

Независимо от породы, некоторые особи могут иметь лучшее зрение, чем другие, естественным образом. Еще одна любопытная особенность собак заключается в том, что, как и у кошек, у них есть третье веко, которого не видно.

Как собаки видят цвета?

Долгое время эксперты считали, что собаки видят мир черно-белым (скотопическое зрение), и именно поэтому многие люди до сих пор так думают. Но сегодня мы знаем, что зрение собак фотопическое, как и у нас: они различают цвета, только не в одинаковой форме и не в одинаковом количестве. Собаки чувствительны к меньшему количеству цветов и видят их в более приглушенных тонах. Причина? Анатомические особенности их глаз.

Собаки воспринимают цвета, но спектр, в который они попадают, меньше, чем у нас, и они видят их более приглушенными. В глазах млекопитающих есть два типа фоторецепторов: палочки и колбочки. Первые обладают высокой светочувствительностью, а вторые обнаруживают широкий спектр фотонов в условиях хорошей освещенности.

Поскольку мы, люди, ведем дневной образ жизни, у нас больше шишек, чем палочек. Это делает наше зрение очень насыщенным в дневное время, с обилием деталей и цветов, но плохим в темноте. У собак, сумеречных охотников, трости намного многочисленнее, чем у конусов: они видят лучше нас в условиях низкой освещенности, но днем их восприятие цветов плохое.

На самом деле зрение собак дихроматическое, то есть они чувствительны только к синему и желтому цветам. С другой стороны, наше зрение трехцветное, что означает, что мы чувствительны к красному, синему и зеленому. Любопытно, что эта особенность, характерная для других животных, является причиной того, что охотники могут без проблем носить одежду оранжевого цвета: для других людей это очень привлекательная одежда, но их добыча не различает ее.Собаки чувствительны только к синему и желтому окрасу: у них дихроматическое зрение.

Как собаки видят движение?

Зрение собак очень чувствительно к движению: как животные-охотники, они могут видеть движущиеся объекты намного лучше, чем неподвижные. Причина, опять же, в том, что у них в глазах больше палочек, которые не только служат для зрения при слабом освещении, но и реагируют на движение. Даже самые быстрые или тонкие движения обычно не упускаются из виду собаками, которые захватывают и обрабатывают изображения с большей частотой, чем мы. Вот почему ваш пушистый часто быстро поворачивает голову, как только краем глаза видит, что вы делаете, даже если это минимальное движение: он видел это совершенно ясно, как в своего рода замедленной съемке. Благодаря этому качеству собак можно легко приучить реагировать на тихие команды с помощью жестов рук. Кроме того, собаки могут отличать одних людей от других по тому, как они двигаются, гораздо лучше, чем по одежде или внешнему виду. Собаки с легкостью улавливают даже самые быстрые и незаметные движения. Вам будет нелегко удивить своего пушистого питомца!

Как собаки смотрят телевизор?

Когда ваш лучший друг ложится с вами на диван и на несколько мгновений обращает внимание на экран, вы можете спросить себя: как собаки смотрят телевизор? Воспринимают ли они ее так же, как мы? Ответ - нет. И причина в особой остроте движений собак, о которой мы только что говорили. Прежде всего, мы должны понять, что именно мы видим по телевизору: отдельные кадры, которые проходят так быстро, что мы не замечаем пауз между ними. Мы воспринимаем последовательность, но на самом деле устройство выдает определенное количество кадров в секунду. А поскольку собаки могут снимать большее количество изображений в секунду, то, что они видят по телевизору, является своего рода слайд-шоу. Таким образом, если собаки не обращают внимания на телевизор, это может быть, среди прочего, потому, что они не воспринимают его как что-то слишком яркое. Собаки смотрят телевизор как медленное слайд-шоу. Возможно, по этой причине большинству из них это не кажется интересным. Для нас отдельные кадры неотличимы от 40 Гц (герцы измеряют частоту обновления экрана, то есть количество кадров в секунду, которые он может отображать), но собакам потребуется 75 Гц или больше. Следует отметить, что более современные устройства предлагают все более высокую частоту обновления (100, 200 Гц ...). На этих телевизорах собаки действительно увидят что-то более похожее на фильм в том понимании, в каком мы его понимаем.

Как собаки видят в темноте?

Зрение собак в условиях низкой освещенности намного лучше, чем у людей. Наряду с тонким восприятием движений, это основная сильная сторона их зрения и фундаментальная часть их естественного “снаряжения” в качестве охотников. Высокая острота зрения собак в темноте обусловлена четырьмя факторами:

Наибольшее количество палочек на сетчатке, о которых мы уже говорили. Зрачок с большой расширяемостью, способный улавливать даже малейшее количество света. В глазах собаки хрусталик находится ближе к сетчатке, чем в наших. Это делает изображения ярче.

Tapetum lucidum: это слой ткани, расположенный между сетчаткой и зрительным нервом, которым располагают многие позвоночные (это не относится к преимущественно дневным животным, таким как люди). Это как зеркало: оно отражает яркость окружающей среды, увеличивая количество света, доступного фоторецепторам глаза. Кстати, именно она отвечает за то, чтобы глаза собаки светились в темноте, как и глаза кошек. Tapetum lucidum, мембрана, которая отражает свет, как зеркало, заставляет глаза собак светиться в темноте. Она есть и у кошек, и у многих других животных.

В каком возрасте начинают видеть собаки?