Пригодна ли для жизни планета-двойник Земли

В мировом астрономическом сообществе настоящая сенсация: ученые с помощью телескопа смогли определять температуру и наличие атмосферы экзопланеты. Новейший космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба измерил температуру экзопланеты TRAPPIST-1b, похожей на Землю. В ходе измерений было обнаружено, что она имеет слишком высокую температуру для того, чтобы на ней могли жить люди. Кроме того, ученые полагают, что эта планета не имеет атмосферы. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Фото: Poslednie-novosti.com Poslednie-novosti.com

Семь экзопланет земной группы

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Пять лет назад инфракрасный космический телескоп НАСА «Спитцер» помог обнаружить семейство из семи скалистых экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1. Теперь новая инфракрасная электростанция НАСА, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), измерила температуру на поверхности одной их экзопланет - TRAPPIST-1b.

Телескоп Джеймса Уэбба, фото НАСА Телескоп Джеймса Уэбба, фото НАСА

Для поиска теплового излучения планеты астрономы использовали камеру среднего инфракрасного диапазона JWST под названием MIRI. В ходе измерений ученые установили, что на поверхности TRAPPIST-1b температура составляет около 450 градусов по Фаренгейту (232 градуса по Цельсию). Кроме того, по предварительным данным, на ней нет атмосферы.

Предыдущие наблюдения TRAPPIST-1b не были достаточно чувствительными, чтобы определить, есть ли у нее атмосфера. Однако полученные исследования наталкивают ученых на мысль, что, вероятнее всего, она отсутствует. Дело в том, что планета приливно-отливно привязана к своей родительской звезде, а это означает, что ее одна сторона всегда обращена к TRAPPIST-1, а другая пребывает в бесконечной ночи. Ученые предполагают: если бы на этой планете была атмосфера, ее температура должна быть ниже, так как воздух перераспределял бы тепло вокруг обеих сторон. Тем не менее JWST зафиксировал значительно более высокую температуру, что указывает на отсутствие атмосферы, а это вычеркивает еще одну планету из списка пригодных для жизни человека, отмечают ученые.

Планеты, пригодные для жизни

Первоначальное открытие семи экзопланет TRAPPIST-1 вызвало большой ажиотаж среди астрономического сообщества. Все дело в том, что обнаруженные планеты имеют размер, сопоставимый с Землей. Они также расположены в обитаемой зоне своей звезды, то есть в области, которая находится на правильном расстоянии от источника света для того, чтобы вода на поверхности планеты находилась в жидком состоянии.

При этом ученые пока не спешат радоваться открытию новых миров. На данном этапе технологического развития человек просто не сможет добраться до таких планет – они находятся на расстоянии 378 триллионов километров от Земли.

TRAPPIST-1 в представлении художника, НАС Сравнение размеров Солнца и звезды TRAPPIST-1, фото ESO

Кроме того, потенциально пригодные для жизни экзопланеты вращаются вокруг карликовой звезды класса М, которая намного меньше и краснее Солнца. Таких звезд в Млечном Пути в десять раз больше, чем таких звезд, как Солнце. При этом вокруг них вращается в два раза больше каменистых планет (планет земной группы), чем у звезд, подобных Солнцу.

Эти многочисленные карлики M являются очевидными целями для астрономов, ищущих пригодные для жизни планеты, а вокруг этих меньших звезд легче наблюдать скалистые планеты. Однако есть одна загвоздка: М-карлики гораздо более активны, чем наше Солнце. Они часто вспыхивают и излучают высокоэнергетические лучи, которые могут нанести ущерб зарождающейся внеземной жизни или атмосфере планеты. Поэтому вопрос возможной жизни на этих многочисленных планетах ученым еще предстоит изучить.

Выход на новый уровень исследований

Несмотря на то что очередная планета оказалась не пригодной для жизни, ученые не спешат унывать. В данной истории они уделяют больше внимания не особенности планетыTRAPPIST-1b, а возможностям телескопа JWST, который способен проводить подобные измерения.

«Никакие предыдущие телескопы не обладали такой чувствительностью, чтобы измерять такой тусклый средний инфракрасный свет. Это первое обнаружение любой формы света, излучаемого экзопланетой, столь же маленькой и такой же прохладной, как скалистые планеты в нашей Солнечной системе. Это первый раз, когда мы можем обнаружить излучение каменистой планеты с умеренным климатом. Это действительно важный шаг в истории открытия экзопланет», — рассказали представители НАСА.

Теперь, обладая такими возможностями, ученые продолжат исследовать звезды и вращающиеся вокруг них экзопланеты в поисках потенциально пригодных для жизни миров.