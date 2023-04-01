Известный фотограф рассказал, как работает со звездами

При работе со звездами фотографу важно быть скромным и не давать поводов усомниться в своей надежности как профессионала. Об этом известный фотограф Дмитрий Исхаков рассказал "Мосленте".

Фото: Pxhere Pxhere

По его словам, у людей шоу-бизнеса время нередко расписано по минутам, и фотографа приглашают, если в его надежности и лояльности нет сомнений. Профессионал с такой специализацией не может допускать утечки снимков, обязан уместно вести себя во время съемки и работать с высокой скоростью.

Как отметил Исхаков, работа с артистами доставляет ему удовольствие. Ему нравится, что это харизматичные люди, которые прошли через многое,прежде чем добились успеха. Почти у всех знаменитостей, по словам фотографа, непростой характер, однако это делает работу с ними интереснее и азартнее.