День Кирилла Катаника: что нельзя делать 3 апреля

3 апреля православные верующие вспоминают святого Кирилла Катанского. В народе этот день именуют днем Кирилла Катаника. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 3 апреля

Сегодня нельзя готовить пирожки с капустой или борщ, поскольку эти блюда часто готовят на поминки и родительские дни. Считается, что эти яства на столе 3 апреля привлекут несчастья и смерть.

На Кирилла Катаника запрещено тревожить воду: кидать в нее камни, рыбачить, стирать одежду. Согласно поверьям, 3 апреля просыпается водяной, которого может разозлить "растревоженная" вода.

Сегодня не стоит стирать и менять постельное белье, иначе сон будет плохой.

3 апреля нельзя сидеть за столом трем женщинам – это к крупной ссоре. Запрещается также надевать одежду наизнанку, иначе быть драке.

Приметы

Ярко-желтые лучи восходящего солнца предвещают хорошую погоду.

Если сегодня раздалась гроза, то год будет урожайным.

Зацвела мать-и-мачеха? Ожидайте скорого потепления. А вот если обильно льется березовый сок, лето будет дождливым.