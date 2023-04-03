Женщина придумала, как наказать сына за неуважение к труду

Пользовательница Reddit рассказала, как решила проучить ребенка за то, что он пренебрежительно отнесся к работе смотрителей зоопарка.

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Мать подростка поделилась историей о том, как она и ее трое детей посещали зоопарк. Во время их прогулки один из ее сыновей сказал другому, глядя на смотрителя, убирающего вольер, что стоит получше учиться, чтобы в будущем не пришлось убирать навоз.

Женщина призналась, что в тот момент ей стало очень стыдно за ребенка, так как брошенная им фраза была такой громкой, что и сам смотритель ее услышал. Когда мать спросила сына, почему он так сказал, тот ответил, что считает работу смотрителя слишком легкой и не требующей от сотрудника особого ума.