Женщина прошла тест ДНК и узнала тайну о своем происхождении

Пользовательница Reddit решила узнать больше о своей родословной и прошла тест ДНК. О его неожиданном результате она рассказала в субреддите AmItheAsshole.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина обнаружила, что с ее происхождением связана тайна. Как выяснилось, мужчина, которого она всегда считала своим отцом, не был ее биологическим родителем. Мать знала об этом и всю жизнь скрывала от нее правду. Теперь автор поста чувствует, что ее предали.

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Она пыталась выяснить, кем был ее биологический отец, но столкнулась с противодействием. Ее бабушка и дедушка страдают деменцией и не могут помочь, а мать наотрез отказывается отвечать на ее вопросы. Тогда женщина опубликовала в интернете пост с теми крупицами информации, которые ей все же удалось найти. Она надеялась, что кто-нибудь откликнется, но лишь вызвала скандал.

Мать попыталась запретить женщине рассказывать окружающим о своем настоящем отце, так как не хочет, чтобы о нем знали посторонние. В свою очередь автор поста считает, что информация об истории семьи может быть для нее полезна, так как у нее и ее детей есть медицинские проблемы.

Ей удалось узнать, что разница в возрасте между человеком, которого она считала отцом, и ее биологическим отцом составляет почти 20 лет. «Моя бабушка моложе моего биологического отца», — подчеркнула она.

Автор поста считает, что имеет право знать правду о своем происхождении и делиться ею с другими. Она обратилась к пользователям Reddit за советом относительно того, как справиться со своей матерью.

Многие согласились с тем, что у женщины есть право знать свою генетическую историю и получить от матери больше информации об этом. «Твоя генетика — это твоя история, и у тебя есть право ее знать», — говорится в одном из комментариев. Некоторые пользователи посоветовали женщине быть терпеливой и попытаться поговорить с матерью, чтобы понять ее мотивы и причины нежелания открывать правду.