Как распознать лжеца: мнение ученых

Большинству людей хотя бы раз в жизни приходилось лгать. Кто-то выдает себя моментально, в то время как другие владеют мастерством лжи искусно. Но даже таких личностей можно вывести на чистую воду. Подробнее о новом способе, который изобрели ученые Амстердамского университета – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец" Кадр из фильма "Лжец, лжец"

Специалисты из Нидерландов предлагают анализировать не мимику собеседника, а его слова. В ходе исследования студентов-добровольцев поделили на три группы. Первые должны были украсть из шкафчика ответы к экзамену, а вторые всего лишь прогуляться по окрестностям учебного заведения. Затем испытуемые из третьей группы, которые не участвовали в первой части эксперимента, должны были вычислить тех, кто украл ответы.

Видео дня

В распоряжении добровольцев из третьей группы были рукописные заявления подозреваемых, видеозаписи с камер наблюдения, а также видеоинтервью. Кроме того, они присутствовали на живых допросах.

По ходу девяти экспериментов они могли использовать несколько вариантов для того, чтобы определить лжецов. В некоторые из них были включены подсказки от авторов эксперимента.

Когда у добровольцев была возможность использовать любые подсказки, их результативность оказывалась на случайном уровне. В то же время, когда их просили полагаться лишь на детали из рассказов, способность выявлять ложь улучшалась.

К примеру, в одном из экспериментов использование нескольких подсказок одновременно дало 59% точности. В то же время в другом, где подсказка была всего одна, точность вырастала до 66%.

Ученые подчеркнули: оценка мимики и жестов не всегда лучший способ выявить лжеца. Дело в том, что для их анализа требуется больше времени, чем для оценки слов:

"Люди, которые говорят правду, могут дать подробное описание, потому что они действительно пережили это событие, тогда как лжецы придумывают подробности, что увеличивает их риск быть пойманным", – подчеркнул ведущий автор исследования Бруно Вершуэр.