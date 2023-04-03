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1 час назад

Как распознать лжеца: мнение ученых

Мира Маркина

Большинству людей хотя бы раз в жизни приходилось лгать. Кто-то выдает себя моментально, в то время как другие владеют мастерством лжи искусно. Но даже таких личностей можно вывести на чистую воду. Подробнее о новом способе, который изобрели ученые Амстердамского университета – в материале "Рамблера".

Как распознать лжеца: мнение ученых
Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец"Кадр из фильма "Лжец, лжец"

Специалисты из Нидерландов предлагают анализировать не мимику собеседника, а его слова. В ходе исследования студентов-добровольцев поделили на три группы. Первые должны были украсть из шкафчика ответы к экзамену, а вторые всего лишь прогуляться по окрестностям учебного заведения. Затем испытуемые из третьей группы, которые не участвовали в первой части эксперимента, должны были вычислить тех, кто украл ответы.

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В распоряжении добровольцев из третьей группы были рукописные заявления подозреваемых, видеозаписи с камер наблюдения, а также видеоинтервью. Кроме того, они присутствовали на живых допросах.

По ходу девяти экспериментов они могли использовать несколько вариантов для того, чтобы определить лжецов. В некоторые из них были включены подсказки от авторов эксперимента.

Когда у добровольцев была возможность использовать любые подсказки, их результативность оказывалась на случайном уровне. В то же время, когда их просили полагаться лишь на детали из рассказов, способность выявлять ложь улучшалась.

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К примеру, в одном из экспериментов использование нескольких подсказок одновременно дало 59% точности. В то же время в другом, где подсказка была всего одна, точность вырастала до 66%.

Ученые подчеркнули: оценка мимики и жестов не всегда лучший способ выявить лжеца. Дело в том, что для их анализа требуется больше времени, чем для оценки слов:

"Люди, которые говорят правду, могут дать подробное описание, потому что они действительно пережили это событие, тогда как лжецы придумывают подробности, что увеличивает их риск быть пойманным", – подчеркнул ведущий автор исследования Бруно Вершуэр.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что вывести лжеца на чистую воду проще, если обращать внимание на то, что он говорит, а не на то, как он это делает.

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