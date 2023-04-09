День Матрены-настовицы: что нельзя делать 9 апреля

9 апреля православные верующие вспоминают Святую Матрону. В народе этот день именуют днем Матрены-настовицы. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
На Матрену запрещено ссориться и выяснять отношения. В противном случае, примирение может затянуться надолго.
9 апреля запрещено бездельничать, это приведет к нищете.
Ревнивым мужьям и женам сегодня не стоит давать волю эмоциям. Такое поведение чревато неудачами.
Незамужним женщинам не нужно приносить сегодня домой цветы. Иначе брака придется ожидать очень долго.
9 апреля запрещено класть деньги на стол – можно потерять счастье.
Если на Матрону птицы кричат, лето будет сухое, но ветреное.
Иней утром 9 апреля – год будет урожайный.
Алое небо на закате 9 апреля обещает ветреные дни.
На Матрену-настовицу полезно избавиться от старых вещей. Это убережет от негатива и проблем в доме.
Если 9 апреля петух днем не поет, через несколько дней будет дождь или снег.