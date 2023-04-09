День Матрены-настовицы: что нельзя делать 9 апреля

9 апреля православные верующие вспоминают Святую Матрону. В народе этот день именуют днем Матрены-настовицы. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 9 апреля

На Матрену запрещено ссориться и выяснять отношения. В противном случае, примирение может затянуться надолго.

9 апреля запрещено бездельничать, это приведет к нищете.

Ревнивым мужьям и женам сегодня не стоит давать волю эмоциям. Такое поведение чревато неудачами.

Незамужним женщинам не нужно приносить сегодня домой цветы. Иначе брака придется ожидать очень долго.

9 апреля запрещено класть деньги на стол – можно потерять счастье.

Приметы

Если на Матрону птицы кричат, лето будет сухое, но ветреное.

Иней утром 9 апреля – год будет урожайный.

Алое небо на закате 9 апреля обещает ветреные дни.

На Матрену-настовицу полезно избавиться от старых вещей. Это убережет от негатива и проблем в доме.