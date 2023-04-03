Как в Польше суда переправляют по суше

Эльблонгский канал в Польше соединяет Илавское поозерье (Мазурские озера) с Балтийским морем. Казалось бы, обычная практика. Но этот канал привлекает к себе внимание одной необычной деталью: часть пути суда здесь проходят по суше.

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О том, кто построил этот канал и почему он отличается от других, читайте в материале «Рамблера».

Соединить Мазурские озера и Балтийское море с помощью канала хотели еще в начале XIX века. Однако существовала одна трудность: на одном из участков, где он должен был проходить, перепад высот составлял почти 100 метров. Из-за этого оказалось невозможным построить шлюзы, а, следовательно, о сооружении канала, казалось, можно было забыть.

Прусский инженер Якоб Георг Стеенке нашел решение, предложив использовать систему, в которой суда по суше могли бы перевозить судоподъемники. Правда, его идею сразу не оценили, и к воплощению в жизнь своего проекта Стеенке смог приступить лишь через 20 лет после ее представления, заручившись поддержкой Фридриха Вильгельма I.

В 1848 году были начаты работы по строительству уникального канала, а уже в 1852 году по нему прошел первый пароход.

По суше суда переправляют при помощи пяти своеобразных тележек, которые приводятся в движение с помощью рычага, вращаемого падающей на него водой. Судоподъемники с помощью этого механизма по рельсам поднимают суда наверх. Преодолев таким образом участок суши, суда вновь оказываются на воде и продолжают путь уже в обычном режиме.