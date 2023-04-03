Самый страшный «пищевой» грех: за какое мясо на Руси могли казнить

В средние века, вплоть до XVIII столетия, на Руси существовал необычный пищевой запрет — на употребление телятины. Он был даже жестче, чем, например, табу на свинину у иудеев. За подобный поступок на Руси вполне можно было лишиться жизни.

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Правила «Домостроя»

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В «Домострое», который был энциклопедией бытовой жизни на Руси, есть подробное описание рекомендуемого рациона — что можно есть, а что нельзя, например, из-за поста. Что интересно, в этой книге ни разу не упоминается телятина. Впрочем, в ней нет ни разрешений, ни запретов на употребление этого вида мяса, что можно расценивать неоднозначно. Но многие иностранцы, побывавшие в России и оставившие о ней воспоминания, свидетельствуют, что табу все же существовало.

Запретное мясо

Так швед Петр Петрей де Ерлезунда рассказывал о несчастной судьбе строителей, возводивших крепость на Оке — на месте нынешнего города Орла. Среди них начался голод, и даже дошло до людоедства. Так же был зарезан и съеден теленок. «Великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо», — сообщает швед.

Причины запрета

До сих пор нет четкого ответа, почему существовал такой запрет. Возможно все дело в религиозном табу. Так в Ветхом Завете говорится о недопустимости употребления мяса и молока сваренных вместе. А ведь теленок пьет молоко матери. Поэтому его приготовление фактически нарушает вышеупомянутый библейский запрет. Скорее всего, по той же причине пищевым табу на Руси была и ягнятина. Впрочем, причины могли быть и иными, ведь под запрет также попадала зайчатина, мясо раков и лебедей.

Часть историков сходятся на том, что, на самом деле, как такового официального запрета не существовало — это просто традиция и рационализм. Ведь какой смысл убивать молодое животное, которое в будущем станет коровой-кормилицей? Вот как писал об этом капитан Маржарет: «Что касается быков и коров, то они множатся столь же быстро, поскольку во всей России не едят телятины, ибо это противоречит их вере».