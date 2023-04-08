Что нельзя делать в день Гавриила Благовеста 8 апреля

8 апреля православные христиане чтят память архангела Гавриила, который передал Деве Марии весть о скором рождении Иисуса Христа.
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В народе этот праздник получил название Гавриил Благовест, по поверью, в этот день архангел спускается с неба и исполняет желания людей.
О том, что нельзя делать в этот день, и о приметах, с ним связанных, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 8 апреля
- Нельзя надевать одежду, которую носили вчера: согласно поверьям, это может принести болезни и печали.
- Не стоит в этот день обсуждать финансовые вопросы и считать деньги — это может привести к серьезным материальным проблемам
- Рукоделье следует отложить на другое время: вещи, созданные в этот день, окажутся некрасивыми и не будут приносить радость.
- Девушкам в этот день нельзя ходить с распущенными волосами, по преданиям, муж будет часто покидать дом.
- Нельзя начинать новые дела — удачи в них не будет.
Что можно делать 8 апреля
- Помогать нуждающимся, тогда сами материальных бед знать не будете.
- Выйти на улицу утром и загадать желание: наши предки верили, что архангел Гавриил обязательно его исполнит.
- Быть в хорошем настроении, тогда и год пройдет хорошо.
Народные приметы 8 апреля
- Сильный дождь на Гавриила обещает грибной год.
- Заморозки в этот день прочат холодную оставшуюся часть весны.
- Если верба зацвела, значит, пора пчел выставлять на пасеке.
- Гроза в этот день обещает теплое лето.