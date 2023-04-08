$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Что нельзя делать в день Гавриила Благовеста 8 апреля

Мира Маркина

8 апреля православные христиане чтят память архангела Гавриила, который передал Деве Марии весть о скором рождении Иисуса Христа.

Что нельзя делать в день Гавриила Благовеста 8 апреля
Фото: UnsplashUnsplash

В народе этот праздник получил название Гавриил Благовест, по поверью, в этот день архангел спускается с неба и исполняет желания людей.

О том, что нельзя делать в этот день, и о приметах, с ним связанных, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 8 апреля

  • Нельзя надевать одежду, которую носили вчера: согласно поверьям, это может принести болезни и печали.
  • Не стоит в этот день обсуждать финансовые вопросы и считать деньги — это может привести к серьезным материальным проблемам
  • Рукоделье следует отложить на другое время: вещи, созданные в этот день, окажутся некрасивыми и не будут приносить радость.
  • Девушкам в этот день нельзя ходить с распущенными волосами, по преданиям, муж будет часто покидать дом.
  • Нельзя начинать новые дела — удачи в них не будет.

Что можно делать 8 апреля

  • Помогать нуждающимся, тогда сами материальных бед знать не будете.
  • Выйти на улицу утром и загадать желание: наши предки верили, что архангел Гавриил обязательно его исполнит.
  • Быть в хорошем настроении, тогда и год пройдет хорошо.

"В мае жениться – всю жизнь маяться": откуда пришло поверье

Народные приметы 8 апреля

  • Сильный дождь на Гавриила обещает грибной год.
  • Заморозки в этот день прочат холодную оставшуюся часть весны.
  • Если верба зацвела, значит, пора пчел выставлять на пасеке.
  • Гроза в этот день обещает теплое лето.
Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий