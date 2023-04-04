Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля

Православная церковь 4 апреля чтит память святого Василия Анкирского. В народе его прозвали Теплым, так как в апреле уже устанавливается теплая погода, солнце греет сильнее, и все вокруг начинает расцветать.

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С этой датой связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Поверья гласят, что в день Василия Теплого нельзя проводить дома влажную уборку. Считалось, что это может привести к грусти и печали. Стирать белье и вывешивать его на улицу тоже не к добру. Через него в дом могут проникнуть злые силы.

Еще одна плохая примета — выносить мусор во второй половине дня, иначе могут возникнуть большие финансовые проблемы в семье. Лучше также не делать несколько дел параллельно: многозадачность сегодня обернется громким провалом.

Ну Руси верили, что женщинам 4 апреля нельзя брать в руки нитки и иголки. Шитье в этот день, как и любое другое рукоделие, чревато развитием серьезных проблем со здоровьем. А еще наши предки были убеждены, что в день Василия Теплого не стоит примерять и носить чужие вещи. Согласно приметам, вместе с одеждой других людей можно принять на себя все их несчастья и проблемы.