Письмо умершему проплыло в бутылке тысячи км до его любимого места

Послание в бутылке в честь умершего мужчины нашлось спустя три с половиной года в его любимом месте. Бутылка проплыла пять тысяч километров и нашлась на Бермудских островах.

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Так, британский инженер парусного судна Питер Вуд рассказал о своей крепкой дружбе с тремя яхтсменами. Все они познакомились еще на учебе и стали близкими друзьями, а затем начали вместе работать на судне.

Один из друзей, Фред Ротвелл, был очень жизнерадостным и веселым парнем, но в 22 года неожиданно покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что он страдал от психического расстройства.

Отдавая дань своему другу, Питер Вуд решил написать в честь него послание и вместе с фото и своими контактными данными сложить его в бутылку и отправить в океан.

Через 3,5 года бутылку у берегов Бермудских островом нашла Джина Ингхэм, гулявшая на пляже с собакой. Она нашла контакты Питера Вуда и связалась с ним. Мужчина был удивлен, потому что его покойный друг бывал на Бермудах и любил это место, а бутылка проделала за эти годы большой путь в пять тысяч километров и нашлась именно в этом месте.