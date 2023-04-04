Двух львят обнаружили у входа в зоопарк Каракола

После осмотра выяснилось, что у львят нарушен обмен веществ, они подолгу не видели солнечного света. У самки обнаружили болезнь, при которой из костей вымывается кальций. Поэтому львенок передвигается ползком и при неосторожном движении может себе что-то поломать. У самца тоже проблемы со здоровьем, он с трудом ходит и при ходьбе волочит задние лапы.