Петер Бергман: как никто не разгадал личность мужчины с пакетом

В 2009 году в Ирландии произошло странное происшествие: на пляже деревни Россес-Пойнт нашли тело мужчины, личность которого так и не смогли идентифицировать. До сих пор его история остается загадкой и известно о нем не так много.

© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, кто такой Петер Бергман и почему его настоящее имя так никто и не узнал.

Видео дня

Странная находка

16 июня 2009 года в деревне Россес-Пойнт было найдено тело неизвестного человека. Позднее криминалисты не нашли следы наследственной смерти, он также не был утонувшим.

Этикетки на одежде мужчины были срезаны, а позднее полиции удалось идентифицировать его как Петера Бергмана. Однако мужчина с таким именем нигде не был зарегистрирован. Правоохранительные органы пытались найти какие-либо данные о нем, но так и не смогли узнать его настоящее имя.

Что известно о Петере Бергмане

За четыре дня до гибели он остановился в мотеле неподалеку от деревни Россес-Пойнт. Туда он прибыл на автобусе и такси. В гостиницу он заселился под именем Петер Бергман и предоставил адрес в Вене: улица Айнштеттерсн, дом 15. Позднее правоохранительные органы проверили этот адрес и выяснилось, что такой улицы в Вене не существует.

После судебно-медицинской экспертизы, стало понятно, что он страдал от множества различных болезней. У него был рак простаты, опухоли костей, а также он перенес несколько сердечных приступов. При этом в организме мужчины не было следов медицинских препаратов, которые облегчают состояние при перечисленных болезнях.

Версии

Официальных версий полиция не выдвигала, но появилось множество теорий заговора. Дело сравнивали с известным случаем “Тамам Шуд”, но в случае Петера Бергмана криминала не было.

Примечательным был фиолетовый полиэтиленовый пакет. На протяжении четырех дней он выходил из отеля с одним и тем же пакетом, а возвращался без него. У следствия есть две версии: он отправлял свои личные вещи близким людям или разбрасывал их по городу, а пакет прятал в карман.

Одна из версий гласит, что мужчина был тяжело болен и знал о своей приближающейся кончине, поэтому хотел увековечить память о себе таким образом.