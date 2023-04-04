$77.95+1.5084.62+2.23

Дело Петера Бергмана: как никто не разгадал личность мужчины с фиолетовым пакетом

В 2009 году в Ирландии произошло странное происшествие: на пляже деревни Россес-Пойнт нашли тело мужчины, личность которого так и не смогли идентифицировать. До сих пор его история остается загадкой и известно о нем не так много.

Петер Бергман: как никто не разгадал личность мужчины с пакетом
© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, кто такой Петер Бергман и почему его настоящее имя так никто и не узнал.

Видео дня

Странная находка

16 июня 2009 года в деревне Россес-Пойнт было найдено тело неизвестного человека. Позднее криминалисты не нашли следы наследственной смерти, он также не был утонувшим.

Этикетки на одежде мужчины были срезаны, а позднее полиции удалось идентифицировать его как Петера Бергмана. Однако мужчина с таким именем нигде не был зарегистрирован. Правоохранительные органы пытались найти какие-либо данные о нем, но так и не смогли узнать его настоящее имя.

Что известно о Петере Бергмане

За четыре дня до гибели он остановился в мотеле неподалеку от деревни Россес-Пойнт. Туда он прибыл на автобусе и такси. В гостиницу он заселился под именем Петер Бергман и предоставил адрес в Вене: улица Айнштеттерсн, дом 15. Позднее правоохранительные органы проверили этот адрес и выяснилось, что такой улицы в Вене не существует.

После судебно-медицинской экспертизы, стало понятно, что он страдал от множества различных болезней. У него был рак простаты, опухоли костей, а также он перенес несколько сердечных приступов. При этом в организме мужчины не было следов медицинских препаратов, которые облегчают состояние при перечисленных болезнях.

Версии

Официальных версий полиция не выдвигала, но появилось множество теорий заговора. Дело сравнивали с известным случаем “Тамам Шуд”, но в случае Петера Бергмана криминала не было.

Тайна "Тамам Шуд" наконец раскрыта

Примечательным был фиолетовый полиэтиленовый пакет. На протяжении четырех дней он выходил из отеля с одним и тем же пакетом, а возвращался без него. У следствия есть две версии: он отправлял свои личные вещи близким людям или разбрасывал их по городу, а пакет прятал в карман.

Одна из версий гласит, что мужчина был тяжело болен и знал о своей приближающейся кончине, поэтому хотел увековечить память о себе таким образом.

Другие версии включают в себя теории заговора о шпионаже, инопланетном вторжении и прочих подобных вещах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий