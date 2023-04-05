Никонов день: что нельзя делать 5 апреля

Православная церковь 5 апреля чтит память святого Никона Печерского, поэтому день в народе прозвали Никоновым. Что нельзя делать сегодня, согласно древним приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Как гласят поверья, в Никонов день нельзя ни в коем случае проводить влажную уборку в доме: протирать пыль, мыть пол, а также стирать одежду. Считалось, что это может лишить жильцов финансового благополучия.

По этой же причине стоит быть внимательнее к покупкам. Необдуманные, импульсивные приобретения могут тоже негативно сказаться на благосостоянии семьи. Деньги в этот день лучше спрятать в надежном месте, чтобы никто не видел.

Плохая примета 5 апреля — выбрасывать хлебные крошки. Наши предки верили, что это может привести к серьезным и затяжным болезням.

Женщинам в Никонов день не стоит совершать перемены во внешности. Согласно приметам, покраска волос или новая стрижка могут обернуться проблемами на личном фронте. Еще не к добру 5 апреля лгать, обсуждать кого-то и завидовать. Негативная энергия в таком случае останется с человеком на долгие годы и приведет к неприятностям в жизни.