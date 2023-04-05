$79.36+1.4186.72+2.10
2 часа назад

Никонов день: что нельзя делать 5 апреля

Мира Маркина

Православная церковь 5 апреля чтит память святого Никона Печерского, поэтому день в народе прозвали Никоновым. Что нельзя делать сегодня, согласно древним приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Никонов день: что нельзя делать 5 апреля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как гласят поверья, в Никонов день нельзя ни в коем случае проводить влажную уборку в доме: протирать пыль, мыть пол, а также стирать одежду. Считалось, что это может лишить жильцов финансового благополучия.

По этой же причине стоит быть внимательнее к покупкам. Необдуманные, импульсивные приобретения могут тоже негативно сказаться на благосостоянии семьи. Деньги в этот день лучше спрятать в надежном месте, чтобы никто не видел.

Плохая примета 5 апреля — выбрасывать хлебные крошки. Наши предки верили, что это может привести к серьезным и затяжным болезням.

Вербная неделя в 2023: даты, традиции, что нельзя делать

Женщинам в Никонов день не стоит совершать перемены во внешности. Согласно приметам, покраска волос или новая стрижка могут обернуться проблемами на личном фронте. Еще не к добру 5 апреля лгать, обсуждать кого-то и завидовать. Негативная энергия в таком случае останется с человеком на долгие годы и приведет к неприятностям в жизни.

Запретным наши предки считали и рыбалку в Никонов день, так как можно разозлить Водяного и нарваться на его месть. А, вот, для разбора гардероба, прогулок за городом, застолий с семьей и друзьями сегодня идеальный день.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий