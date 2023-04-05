Может ли на самом деле утонуть атомный ледокол

Атомный ледокол по существу это такое же судно, как и любое другое и конечно он может утонуть. Разница заключается лишь в силовой установке. И вот поэтому-то допустить подобную аварию на атомоходе нельзя ни в коем случае. Слишком дорого такое кораблекрушение обойдется для человечества.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Главным преимуществом атомного ледокола является отсутствие необходимости в регулярной дозаправке. Эти корабли имеют большую мощность, их основное предназначение – обеспечение судоходства в Арктических водах.

Ледоколы – качественные и надежные суда. Однако, случится может всякое. Самый первый из таких кораблей «Ленин», был введен в строй в 1959 году. За время его эксплуатации несколько раз происходили ЧП, связанные с его ядерными реакторами. После одного из них, едва не приведшего к глобальной катастрофе, судно могло затонуть.

В феврале 1965 года на этом ледоколе проводились плановые ремонтные работы, направленные на улучшение качества работы атомного реактора. По недосмотру обслуживающего персонала данный агрегат остался без охлаждения. Это привело к его выходу из строя. Дальнейшая эксплуатация реактора была невозможна и его решили утилизировать. О возможности радиоактивного заражения тогда никто не задумывался.

С этой целью «Ленин» отбуксировали в Северодвинск. Там из реактора было выгружено ядерное топливо, а вместо него загружено специальное вещество, которое обладало способностью затвердевать в определенных условиях.

Затем, в заливе Цивольки Карского моря, на небольшой глубине, днище корабля взорвали. Взрыв был направленным, в результате чего неработоспособный реактор вывалился и затонул.