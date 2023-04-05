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36 минут назад

Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды

Lenta.ru

Пользовательница Reddit под ником IcyChemistry2878 рассказала, как оригинально проучила соседку, которая воровала ее еду. В комментариях к посту многие признались, что пользовались таким же способом.

Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У моей соседки есть ужасная привычка брать мою еду без спроса. Она не просто откусывает по кусочку, она часть съедает целые контейнеры моих любимых закусок. Я пыталась говорить с соседкой об этом, но она не воспринимала меня всерьез», — поделилась рассказчица.

Устав от того, что ее еда пропадала из холодильника, девушка решила проучить соседку. Зная, что та не переносит острую пищу, автор поста купила бутылку острого соуса и полила им всю свою еду, которая хранилась в холодильнике.

«На следующее утро я услышала громкий крик из кухни. Я бросилась туда и обнаружила, что моя соседка отчаянно ищет что-нибудь, чтобы охладить свой горящий рот. Она откусила кусок от моего бутерброда и пожалела об этом», — отметила героиня истории.

Она добавила, что ее способ проучить соседку сработал: теперь та осторожнее обращается с ее едой.

В комментариях к посту многие похвалили идею девушки и поддержали ее. «Ненавижу тех, кто ворует еду. Они просто ленивые и жадные», — заявил один из пользователей. «Надеюсь, когда она искала что-нибудь, чтобы успокоить жжение, рядом не было молока», — добавил другой. Некоторые также поделились историями о том, как ссорились с соседями из-за уборки и воровства продуктов и туалетной бумаги, когда жили в студенческом общежитии.

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