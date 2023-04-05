Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды

Пользовательница Reddit под ником IcyChemistry2878 рассказала, как оригинально проучила соседку, которая воровала ее еду. В комментариях к посту многие признались, что пользовались таким же способом.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«У моей соседки есть ужасная привычка брать мою еду без спроса. Она не просто откусывает по кусочку, она часть съедает целые контейнеры моих любимых закусок. Я пыталась говорить с соседкой об этом, но она не воспринимала меня всерьез», — поделилась рассказчица.

Устав от того, что ее еда пропадала из холодильника, девушка решила проучить соседку. Зная, что та не переносит острую пищу, автор поста купила бутылку острого соуса и полила им всю свою еду, которая хранилась в холодильнике.

«На следующее утро я услышала громкий крик из кухни. Я бросилась туда и обнаружила, что моя соседка отчаянно ищет что-нибудь, чтобы охладить свой горящий рот. Она откусила кусок от моего бутерброда и пожалела об этом», — отметила героиня истории.

Она добавила, что ее способ проучить соседку сработал: теперь та осторожнее обращается с ее едой.