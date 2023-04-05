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2 часа назад

Почему собаки облизывают хозяев: 4 причины

Мира Маркина

Многие люди задаются вопросом – почему собаки облизывают своих хозяев (а порой и других людей)? Всегда ли это связано с проявлением любви или порой такое поведение вызвано другими причинами?

Почему собаки облизывают хозяев: 4 причины
Фото: UnsplashUnsplash

Неудивительно, что такие вопросы возникают, ведь даже людям, которые регулярно контактируют с питомцами, порой бывает сложно их понять.

Подробнее о том, зачем собаки облизывают людей – в материале "Рамблера".

Любовь

Разумеется, самая популярная причина такого поведения, это проявление любви. Мать облизывает своих детенышей, пока они питаются грудным молоком. Затем щенята продолжают также проявлять теплые чувства по отношению к матери. Вырастая и попадая в семью, животные не забывают об этом способе коммуникации. Поэтому питомцы стремятся облизать хозяев, чтобы выказать преданность и ласку.

Стресс

Порой собаки облизывают людей, когда испытывают негативные эмоции. Например, они испуганы, наказаны, обижены или плохо себя чувствуют. Как правило, в данном случае облизывание сопровождается поскуливанием, поджатым хвостом и беспокойным поведением.

Собственничество

Облизывая человека, пес как бы оставляет на нем свою метку, свой запах, обозначая, что этот человек принадлежит только ему. Если при этом питомец также трется об ноги, это сигнализирует о ревности. Причем животное может ревновать не только к сородичам, но и к другим людям.

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Потребность в играх

Щенки и молодые собаки, как правило, активны и игривы. Им нравится резвиться, бегать за мячом, выполнять команды хозяина. Если собака внезапно начала вас облизывать, вполне возможно ей не хватает внимания, и она хочет поиграть с любимым хозяином.

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