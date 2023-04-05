В какой стране официально работают ведьмы

Многие люди убеждены, что ведьмы – женщины, практикующие магию и обладающие сверхъестественными способностями, остались в средних веках. Однако это заблуждение.

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В частности, встретить ведьм по сей день можно в Румынии, где, к слову, колдуньи работают официально. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

По статистике, в Румынии каждый 10-й местный житель обращается к предсказателям и ведьмам. Вот почему эти профессии считаются весьма прибыльными, а государство решило контролировать людей, которые занимаются данной деятельностью. В 2011 году власти Румынии обложили доходы ведьм налогом в 16%.

Ведьм такое решение не впечатлило. Они заявили, что отравят воду Дуная корнем мандрагоры, но пострадают от этого только авторы закона. Вот только за последние годы жалоб от правительства на "отравленную" воду не поступало.

В Румынии верят, что колдовские чары передаются по наследству, поэтому юных ведьм начинают обучать с семи лет. Однако деятельность современных ведьм все же отличается от той, какую вели колдуньи несколько веков назад. Сегодня ведьмы расширяют клиентскую базу при помощи соцсетей и проводят магические ритуалы в прямом эфире.