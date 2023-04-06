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2 часа назад

Что нельзя делать в Артемонов день 6 апреля

Мира Маркина

Православная церковь 6 апреля вспоминает святителя Артемия, епископа Солунского. В народе день поэтому называют Артемоновым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Артемонов день 6 апреля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как гласят древние поверья, в Артемонов день не стоит ругаться, сплетничать и обижать других людей. Это может привести к большим несчастьям в будущем. Нельзя сегодня и ходить в гости или принимать у себя гостей. Считалось, что это отпугнет удачу и счастье. Лучше провести сегодняшний день в окружении только самых близких людей.

Еще один запрет касается покупок. Лучше 6 апреля не совершать крупные операции с деньгами и даже не доставать лишний раз их из кошелька. Согласно приметам, это может привести к тому, что деньги будут утекать с невероятной скоростью.

В Артемонов день нужно завершить всю тяжелую работу в первой половине дня, иначе можно столкнуться с неприятными проблемами. Кроме того, наши предки верили, что сегодня плохой день для того, чтобы разжигать костры. На Руси считали, что вокруг него в Артемонов день собираются все нечистые силы, и прогнать их будет очень сложно.

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Если 6 апреля на улице лежит еще много снега, значит, что весна продлится еще долго. Если же в Артемонов день стоит теплая погода — скоро придет настоящее лето.

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