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3 часа назад

Коротко о том, зачем в средние века люди целовали ослов

Мария Кимакович

В наши дни поддерживать здоровье зубов или лечить их довольно просто. Современные стоматологи обладают всеми необходимыми знаниями, а в рабочем арсенале у них — новейшие инструменты, с помощью которых лечение становится практически безболезненным. Но так было не всегда.

Коротко о том, зачем в средние века люди целовали ослов
Фото: UnsplashUnsplash

О том, как избавлялись от зубной боли наши предки, читайте в материале «Рамблера».

Стоит отметить, что ухаживать за зубами люди стали давно. Так, например, в Древнем Риме делали зубную пасту из скорлупы яиц, бычьих копыт, костей и пепла, тщательно растирая и перемешивая все ингредиенты. Очищали же зубы люди до появления зубной щетки при помощи веточек.

Коротко о том, почему 40 дней Рим был пустым

А вот для облегчения зубной боли существовали довольно необычные способы. Например, в средние века врачи советовали пациентам, у которых болели зубы, целовать ослов. Считалось, что это самый действенный способ.

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