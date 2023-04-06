Коротко о том, зачем в средние века люди целовали ослов

В наши дни поддерживать здоровье зубов или лечить их довольно просто. Современные стоматологи обладают всеми необходимыми знаниями, а в рабочем арсенале у них — новейшие инструменты, с помощью которых лечение становится практически безболезненным. Но так было не всегда.

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О том, как избавлялись от зубной боли наши предки, читайте в материале «Рамблера».

Стоит отметить, что ухаживать за зубами люди стали давно. Так, например, в Древнем Риме делали зубную пасту из скорлупы яиц, бычьих копыт, костей и пепла, тщательно растирая и перемешивая все ингредиенты. Очищали же зубы люди до появления зубной щетки при помощи веточек.