Миллионер придумал, как утаить богатство от жадных родственников

Миллионер столкнулся с жадностью членов семьи и стал снимать маленькую недорогую квартиру, чтобы выглядеть в их глазах небогатым. Об этом он написал на форуме Reddit.

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Родственников пользователя интересовали только его деньги с тех пор, как он окончил университет и устроился на первую работу с небольшой зарплатой. Они заставляли его оплачивать отпуск для них и других родных, а также образование братьев и сестер.

После нескольких таких ситуаций мужчина перестал делиться с членами семьи новостями о его работе и доходах. Он открыл собственный бизнес, в скором времени ушел с работы и стал мультимиллионером, но по-прежнему не хотел, чтобы родственники узнали о его успехе.

Мужчина уверяет родных, что находится в тяжелом материальном положении, они оплачивают редкие поездки к нему самостоятельно. Он же для убедительности снимает маленькую квартиру, говоря, что живет там. При этом на самом деле он находится в пентхаусе.