Миллионер придумал, как утаить богатство от жадных родственников

Миллионер столкнулся с жадностью членов семьи и стал снимать маленькую недорогую квартиру, чтобы выглядеть в их глазах небогатым. Об этом он написал на форуме Reddit.
Родственников пользователя интересовали только его деньги с тех пор, как он окончил университет и устроился на первую работу с небольшой зарплатой. Они заставляли его оплачивать отпуск для них и других родных, а также образование братьев и сестер.
После нескольких таких ситуаций мужчина перестал делиться с членами семьи новостями о его работе и доходах. Он открыл собственный бизнес, в скором времени ушел с работы и стал мультимиллионером, но по-прежнему не хотел, чтобы родственники узнали о его успехе.
Мужчина уверяет родных, что находится в тяжелом материальном положении, они оплачивают редкие поездки к нему самостоятельно. Он же для убедительности снимает маленькую квартиру, говоря, что живет там. При этом на самом деле он находится в пентхаусе.
Другие пользователи Reddit удивились тому, каким может быть поведение родственников, и посоветовали мужчине перестать с ними общаться. Миллионер, по собственным словам, любит близких и готов прийти к ним на помощь в затруднительной ситуации. Однако ему тяжело осознавать, что рассказать о своей жизни без угрозы для отношений он не может. Семью мужчине заменяют близкие друзья.