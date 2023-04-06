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Смертельно опасная кобра напала на пилота самолета и сорвала рейс

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Кобра, укус которой смертельно ядовит, напала на пилота пассажирского самолета, который летел из Кейптауна в Преторию. Рейс пришлось экстренно завершить, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Смертельно опасная кобра напала на пилота самолета и сорвала рейс
© Pxhere

Во время полета пилот почувствовал на спине что-то скользкое и холодное. Это была капская кобра, которую считают одной из наиболее ядовитых в Африке. Она проникла в лайнер перед полетом.

Командир воздушного судна оценил обстановку и решил экстренно посадить самолет. Самолет приземлился в ближайшем аэродроме в городе Велком. Никто из пассажиров, которые находились на борту, не пострадал.

Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии

Согласно сообщению, чтобы найти кобру, вызвали местного заклинателя змей. Обнаружить пресмыкающееся не удалось.

Ранее стюардесса рассказала, что происходит, если на борту самолета кто-то умирает.

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