Северная Корея — самая закрытая страна мира, куда непросто попасть обычному туристу. Для многих жизнь этого государства покрыта тайной, так как общество здесь закрыто для коммуникации.

В Северной Корее существуют особые порядки. Правительство регулирует жизнь каждого гражданина, начиная от того, кем он будет работать и заканчивая тем, какой у него будет стрижка. Также здесь предусмотрена особая форма одежды.

О жизни в Северной Корее известно благодаря людям, сбежавшим из страны. Официально им запрещено пересекать государственную границу. Из-за строгого режима они вынуждены бежать в третьи страны, большая часть беженцев обосновывается в Китае.

Права женщин в Северной Корее ограничены, но официально это не так. В 1946 году в КНДР был принят специальный закон о равенстве представителей обоих полов. Он запретил многоженство и упростил разводы. Общество долгое время оставалось патриархальным, но в последнее время меняется в сторону феминизма.

Смотрите в видео о том, что известно о жизни женщин в Северной Корее.