Ветеринары объяснили, как пасхальное лакомство может убить собаку

Шоколадные пасхальные яйца могут быть смертельно опасны для собаки. Об этом сказано в рекомендациях, которые крупная британская ветеринарная благотворительная организация PDSA опубликовала после отравления собаки целой упаковкой лакомства. Об этом сообщает New York Post.

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Пес Чарли, помесь лабрадора и стаффордширского терьера, съел упаковку шоколада и почувствовал себя плохо. К моменту прибытия в зоогоспиталь в Борнмуте собаку вырвало пять раз, а в машине его состояние не улучшилось.

В клинике Чарли осмотрели, затем ему сделали укол, чтобы вызвать рвоту и вывести оставшийся шоколад. Он пришел в себя через некоторые время и вместе с хозяевами отправился домой, однако отравление могло закончиться смертью.

Ветеринары PDSA объясняют, что в шоколаде содержится теобромин. Он не причиняет вреда человеку, но чреват тяжелыми последствиями для собак и других домашних животных: их организмы не могут расщепить это вещество. Если питомец съест слишком много шоколада, его мозг, сердце, нервы и мышцы начнут работать усиленно, и это может привести к летальному исходу.