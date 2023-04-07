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1 час назад

Благовещение: что нельзя делать 7 апреля

Мира Маркина

Благовещение – один из самых главных христианских праздников. В этом году его отмечают 7 апреля. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Благовещение: что нельзя делать 7 апреля
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Наши предки верили, что в Благовещение в доме должны быть любовь и мир, поэтому ни в коем случае нельзя в этот день ругаться. 7 апреля лучше провести без ссор с близкими людьми. К незнакомым и малознакомым сегодня в гости идти тоже не стоит.

В праздник запрещается делать уборку дома, стирать, мыть посуда и работать в саду или в огороде. Женщинам нельзя сегодня шить, вязать и заниматься другими видами рукоделия, – все это также относится к труду.

Плохой приметой считалось брать или давать деньги в долг. Поверья гласят, что, если ослушаться, у человека целый год будут проблемы с финансами. А еще нельзя надевать новую одежду на Благовещение, иначе она быстро станет непригодной для носки и спровоцирует конфликт с кем-то из окружающих.

Стричь волосы и заплетать косы 7 апреля тоже не стоит. Как считали наши предки, это может лишить женщину здоровья, красоты и привести к проблемам в личной жизни.

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Согласно приметам, нельзя в Благовещение отправляться в дальний путь, потому что в дороге с человеком может случиться что-то страшное. Кроме того, запрет в этот день распространяется и на рассказы о своих планах на будущее. Если поделиться ими с окружающими, в процессе человек столкнется с огромными трудностями и не добьется желаемого результата.

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