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Кузьма Огородник: что нельзя делать 1 мая

Православная церковь 1 мая чтит память епископа Космы Халкидонского, которого наши верующие предки считали покровителем огородов. В народном календаре этот праздник именовали Кузьминым днем или днем Кузьмы Огородника.

Кузьма Огородник: что нельзя делать 1 мая
© Unsplash.com

Вопреки названию праздника, в такой день мужчинам не стоило трудиться в огороде, как и выполнять любой другой физический труд – в противном случае это могло обернуться плохим результатом и скудным урожаем. Но и лежать или спать 1 мая много не советовали – так можно проспать свою удачу, считали наши предки, потому старались проснуться как можно раньше.

Также плохими приметами в день Кузьмы Огородника считалось заниматься домашними делами, стиркой, уборкой или глажкой вещей. Помимо всего прочего, стоило отказаться от шумных посиделок с друзьями, танцев и распевания песен. В такой день в принципе старались говорить как можно тише, дабы не спугнуть свое счастье.

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Не стоило в этот день и принимать каких-то серьезных решений, строить грандиозных планов на будущее или участвовать в конкурсах или лотереях – все намеченное могло омрачиться обстоятельствами, а удача – ускользнуть в самый последний момент.

В Кузьмин день старались обязательно выбраться в лес, чтобы в одиночестве и тишине собрать побольше трав, ведь считалось, что сегодня они наделены особой целебной силой. Сорванные травы сушили и использовали для настоев и отваров в течение всего года.

Погодные приметы

  • Теплая погода 1 мая обещает холодное завершение месяца.
  • Резко меняющаяся погода в течение дня сулит засушливое лето.
  • 1 мая холодно – таким же прохладным и дождливым будет лето.
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