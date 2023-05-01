Кузьма Огородник: что нельзя делать 1 мая

Православная церковь 1 мая чтит память епископа Космы Халкидонского, которого наши верующие предки считали покровителем огородов. В народном календаре этот праздник именовали Кузьминым днем или днем Кузьмы Огородника.

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Вопреки названию праздника, в такой день мужчинам не стоило трудиться в огороде, как и выполнять любой другой физический труд – в противном случае это могло обернуться плохим результатом и скудным урожаем. Но и лежать или спать 1 мая много не советовали – так можно проспать свою удачу, считали наши предки, потому старались проснуться как можно раньше.

Также плохими приметами в день Кузьмы Огородника считалось заниматься домашними делами, стиркой, уборкой или глажкой вещей. Помимо всего прочего, стоило отказаться от шумных посиделок с друзьями, танцев и распевания песен. В такой день в принципе старались говорить как можно тише, дабы не спугнуть свое счастье.

Не стоило в этот день и принимать каких-то серьезных решений, строить грандиозных планов на будущее или участвовать в конкурсах или лотереях – все намеченное могло омрачиться обстоятельствами, а удача – ускользнуть в самый последний момент.

В Кузьмин день старались обязательно выбраться в лес, чтобы в одиночестве и тишине собрать побольше трав, ведь считалось, что сегодня они наделены особой целебной силой. Сорванные травы сушили и использовали для настоев и отваров в течение всего года.