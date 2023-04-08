$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Как ходили на свидания в СССР: романтические кадры из прошлого

Екатерина Сурина

Сейчас сложно представить, но еще каких-то 30 лет назад знакомства и свидания выглядели совершенно по-другому. Это сейчас в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов существует множество различных способов найти себе вторую половинку. Правда, подойти к девушке с предложением познакомиться стало гораздо сложнее. У наших родителей, бабушек и дедушек продвинутых гаджетов не было, поэтому в те времена случайные знакомства в общественных местах считались абсолютно нормальным явлением. Подойти к девушке можно было в метро, в автобусе, в очереди у магазина, в парке на концерте, в кафе, на дискотеке и дружеских посиделках.

1/17 Молодые люди в летнем кафе, 1990 год
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/17 Вечер на целине, 1963 год
Фото: РИА Новости
3/17 Бабушка и свидание на Гоголевском бульваре. Разный возраст, 1979 год
Фото: РИА Новости
4/17 Свидание на берегу залива Петра Великого, Владивосток, 1972 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/17 Возле витрины магазина "Цветы" на улице Горького, 1964 год
Фото: РИА Новости
6/17 Молодая пара, 1966 год
Фото: РИА Новости
7/17 Рабочий энергомашиностроительного завода "Электросила" Виктор Петров на прогулке в пригороде Ленинграда, 1970 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/17 Влюбленные отдыхают в парке, 1986 год
Фото: РИА Новости
9/17 Пара влюбленных, 1976 год
Фото: РИА Новости
10/17 Свидание. Эскимо для любимой, 1973 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/17 Ленинград. Прогулка в Летнем саду, 1987 год
Фото: ТАСС
12/17 Первое свидание в парке, 1981 год
Фото: ТАСС
13/17 Ереван. На городской улице, 1977 год
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/17 Влюбленные на Дворцовой площади, 1981 год
Фото: ТАСС
15/17 Киргизская ССР. Фрунзе. Свидание, 1985 год
Фото: ТАСС
16/17 Моряк перед свиданием в порту Владивостока, 1979 год
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/17  Молодые люди на скамейке, 1991 год
Фото: ТАСС

Свидания, как правило, назначались в центральной части города в знаковых местах. Это мог быть памятник Пушкину, вход в парк и вестибюль в метро. На такие встречи ходили парочки примерно одного возраста – в СССР было сложно встретить 40-летнего мужчину в компании 20-летней девушки. Конечно, исключения из правил всегда бывали, но число подобных неравных союзов было невысоким.

«Конфетно-букетный период» мог длиться достаточно долго. Строгие нравы, борьба за моральный облик советского гражданина, а также банальное отсутствие мест для уединения влюбленных накладывали серьезные ограничения на интимную жизнь таких парочек.

Как выглядели свидания в Советском Союзе предлагаем посмотреть на фотографиях того времени.

Истории,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий