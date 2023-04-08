Как ходили на свидания в СССР: романтические кадры из прошлого

Сейчас сложно представить, но еще каких-то 30 лет назад знакомства и свидания выглядели совершенно по-другому. Это сейчас в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов существует множество различных способов найти себе вторую половинку. Правда, подойти к девушке с предложением познакомиться стало гораздо сложнее. У наших родителей, бабушек и дедушек продвинутых гаджетов не было, поэтому в те времена случайные знакомства в общественных местах считались абсолютно нормальным явлением. Подойти к девушке можно было в метро, в автобусе, в очереди у магазина, в парке на концерте, в кафе, на дискотеке и дружеских посиделках.

Свидания, как правило, назначались в центральной части города в знаковых местах. Это мог быть памятник Пушкину, вход в парк и вестибюль в метро. На такие встречи ходили парочки примерно одного возраста – в СССР было сложно встретить 40-летнего мужчину в компании 20-летней девушки. Конечно, исключения из правил всегда бывали, но число подобных неравных союзов было невысоким.

«Конфетно-букетный период» мог длиться достаточно долго. Строгие нравы, борьба за моральный облик советского гражданина, а также банальное отсутствие мест для уединения влюбленных накладывали серьезные ограничения на интимную жизнь таких парочек.