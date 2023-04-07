Лазарева суббота 2023: дата, суть, что нужно и нельзя делать в этот день

В субботу перед Страстной неделей Православная Церковь отмечает день воскрешения Лазаря. О сути и традициях праздника и том, какого числа в 2023 году отмечается Лазарева суббота, читайте в материале «Рамблера».

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Лазарева суббота в восточном христианстве относится к подвижному празднику перед Вербным воскресенье, с которым он литургически связан. Праздник знаменует воскрешение Лазаря из Вифании. Вифания записана в Новом Завете как небольшая деревня в Иудее.

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Библейская история

История воскрешения Лазаря из мертвых Иисусом Христом описана в Евангелии от Иоанна 11:1-45. Лазарь заболевает, а его сестры Мария и Марфа посылают сообщение Иисусу, в котором говорится: «Господи, тот, кого Ты любишь, болен». В ответ на сообщение Иисус говорит: «Эта болезнь не ведет к смерти; а во славу Божию, да прославится через него Сын Божий».

Когда Иисус прибыл в Вифанию, Лазарь уже четыре дня находился во гробе. Поскольку Вифания находилась недалеко от Иерусалима, многие иудеи пришли утешить Марию и Марфу. Когда Марфа услышала, что Иисус приближается, она сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь я знаю, что Бог даст тебе все, что ты попросишь у него».

Позже Иисус попросил, чтобы его отвели к гробнице Лазаря. Когда он оплакивал Лазаря, иудеи сказали: «Посмотрите, как он любил его».

Иисус подошел к гробнице и попросил убрать камень, закрывавший дверь. Марфа заметила, что Лазарь уже четыре дня находится во гробе и что будет зловоние. Иисус ответил: «Разве я не говорил вам, что если вы поверите, то увидите славу Божию?» Камень был убран, а Иисус взглянул на небо и сказал: «Отец, благодарю тебя за то, что ты услышал меня, но я сказал это ради народа, стоящего здесь, чтобы они поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» Лазарь вышел из гробницы, связанный погребальными пеленами, и Иисус сказал: «Развяжите его и отпустите».

В результате этого чуда многие из присутствовавших иудеев уверовали в Иисуса.

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Суть праздника Лазаревой субботы

Считается, что воскрешение Лазаря есть пророчество в форме действия. Оно предвещает собственное Воскресение Христа через восемь дней и в то же время предвосхищает воскресение всех праведников в Последний день: Лазарь есть «спасительный начаток возрождения мира».

Как подчеркивают богослужебные тексты, чудо в Вифании раскрывает две природы Христа-Богочеловека. Христос спрашивает, где положен Лазарь, и оплакивает его, и таким образом он показывает полноту Своего мужества, заключающую в себе человеческое невежество и искреннюю скорбь о любимом друге. Затем, открывая полноту своей божественной силы, Христос воскрешает из мертвых Лазаря, хотя его труп уже начал разлагаться и смердеть. Эту двойную полноту Божества Господа и его человечности следует держать в поле зрения на протяжении всей Страстной недели, и особенно в Страстную пятницу.

Традиции и приметы праздника

В 2023 году православные отметят Лазареву субботу 8 апреля, а вслед за ней и Вербное воскресенье. Эти праздники предваряют последнюю неделю Великого поста – Страстную, когда верующие вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

В праздновании Лазаревой субботы есть много сходств с Великой субботой. Лазарева суббота считается временем покоя, поэтому не рекомендуется в этот день делать тяжелую работу — лучше отдохнуть перед тяжелой Страстной неделей.

Вместо пальмовых ветвей в православной церкви принято собирать веточки вербы и приносить их в храм. Верба — первое растение, которое распускается весной и воскресения и новой жизни.

В Лазареву субботу на вечерней службе освещают вербу, а верующие молятся об исцелении от болезней. При этом в левой руке нужно держать веточки вербы, а правой креститься. Освященную вербу хранят дома целый год до следующей Лазаревой субботы. Считается, что количество веточек на вербе может быть любым, но зачастую оно соответствует числу членов семьи.

В народной традиции считается, что, если легко коснуться человека освященными веточками вербы, то это подарит ему долгое здоровье.

Пост в Лазареву субботу

Хотя сорок дней Великого поста заканчиваются в Лазареву пятницу, этот день по-прежнему соблюдается как постный, но пост, однако, смягчается, чтобы дать возможность набраться сил перед строгим постом на Страстной неделе. В Лазареву субботу позволено употребление рыбной икры, как символа новой жизни. Можно также приготовить и рыбу, но съесть ее позволено только в Вербное воскресенье.